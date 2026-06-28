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Головна Київ Погода у Києві 29 червня: киян очікує спека до +34 °C

Погода у Києві 29 червня: киян очікує спека до +34 °C

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 19:04
У Києві очікується спека до +34 °C 28 червня
Сильна спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода на Київщині 29 червня принесе сильну спеку. Синоптики прогнозують малохмарну погоду та слабкий вітерець. В цілому ще кілька днів у регіоні очікується аномальна спека, тому українцям слід бути максимально уважними і поберегти своє здоров'я.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильну спеку

Вдень область накриє сильна спека. 

"Невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі. 

Ніч у регіоні буде також теплою, стовпчики термометрів покажуть +18...+23 °C, а безпосередньо у Києві очікується близько +21...+23 °C.

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Вдень прийде справжня літня спека, повітря розжариться до +30...+34 °C по області та до +32...+34 °C у столиці. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у ДСНС закликали киян негайно залишати пляжі під час повітряної тривоги. Нехтування цими базовими правилами під час відпочинку біля води може коштувати людям життя.

Також ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 28 червня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пожежі та є постраждалі.

 

Київ спека погода в Києві
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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