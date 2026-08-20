Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Пограничники с пулемёта сбили крылатую ракету в Киевской области

Пограничники с пулемёта сбили крылатую ракету в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:43
В Киевской области из пулемёта сбили крылатую ракету РФ
Пулеметчик. Фото: Арміяinform

В Киевской области мобильная огневая группа пограничников уничтожила крылатую ракету, которая направлялась в сторону столицы. Вражескую цель удалось поразить пулеметным огнем во время массированной атаки России утром 20 августа. Сбитая ракета упала за пределами населенных пунктов, гражданские лица не пострадали.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

Как пограничники сбили российскую ракету

Мобильная огневая группа обнаружила воздушную цель в своём секторе ответственности. Пограничники открыли по ракете огонь из стрелкового оружия и смогли её уничтожить.

По словам одного из военнослужащих, принимавшего участие в боевых действиях, ракета летела на высоте до 50 метров и сбрасывала тепловые ловушки. После поражения она упала в поле, где образовалась воронка.

Прикордонники з кулемета збили крилату ракету на Київщині - фото 1
Сбитая крылатая ракета. Фото: ГПСУ

В ГПСУ подчеркнули, что сбить крылатую ракету из пулемета чрезвычайно сложно из-за небольших шансов на успешное поражение такой цели. Осколки ракеты после падения разлетелись на значительное расстояние.

Читайте также:

Что известно об атаке на Киевскую область

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев и область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В Киевской области в результате атаки погиб человек, есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали Броварской и Бориспольский районы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 20 августа были повреждены жилые и нежилые здания, школа и детская больница. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каждая российская атака наносит столице ущерб примерно на 500 млн гривен.

Также Новини.LIVE писали, что российский удар повредил офис телеканалов "Ми — Україна" и "Ми — Україна+". Взрывная волна выбила окна, повредила студию, техническую инфраструктуру и рабочие места редакции. Сотрудники СМИ не пострадали.

Киев Киевская область крылатые ракеты атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации