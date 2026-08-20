В Киевской области из пулемёта сбили крылатую ракету РФ

Пулеметчик. Фото: Арміяinform

В Киевской области мобильная огневая группа пограничников уничтожила крылатую ракету, которая направлялась в сторону столицы. Вражескую цель удалось поразить пулеметным огнем во время массированной атаки России утром 20 августа. Сбитая ракета упала за пределами населенных пунктов, гражданские лица не пострадали.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

Как пограничники сбили российскую ракету

Мобильная огневая группа обнаружила воздушную цель в своём секторе ответственности. Пограничники открыли по ракете огонь из стрелкового оружия и смогли её уничтожить.

По словам одного из военнослужащих, принимавшего участие в боевых действиях, ракета летела на высоте до 50 метров и сбрасывала тепловые ловушки. После поражения она упала в поле, где образовалась воронка.

Сбитая крылатая ракета. Фото: ГПСУ

В ГПСУ подчеркнули, что сбить крылатую ракету из пулемета чрезвычайно сложно из-за небольших шансов на успешное поражение такой цели. Осколки ракеты после падения разлетелись на значительное расстояние.

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Что известно об атаке на Киевскую область

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев и область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В Киевской области в результате атаки погиб человек, есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали Броварской и Бориспольский районы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 20 августа были повреждены жилые и нежилые здания, школа и детская больница. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каждая российская атака наносит столице ущерб примерно на 500 млн гривен.

Также Новини.LIVE писали, что российский удар повредил офис телеканалов "Ми — Україна" и "Ми — Україна+". Взрывная волна выбила окна, повредила студию, техническую инфраструктуру и рабочие места редакции. Сотрудники СМИ не пострадали.