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Главная Киев Россия повредила офис телеканала "Ми-Україна"

Россия повредила офис телеканала "Ми-Україна"

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 12:59
Нападение РФ на Киев: поврежден офис организации «Мы — Украина»
Поврежденный офис телеканала "Ми-Україна". Фото: Дмитрий Самолюк/Facebook

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа были повреждены помещения телеканалов "Ми-Україна" и "Ми-Україна". В офисе выбило окна, повреждены новостная редакция, студия, техническая инфраструктура и рабочие места редакции. Сотрудники, находившиеся в помещении во время атаки, не пострадали.

Об этом телеканал сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

Последствия российского удара по офису телеканала

Взрывная волна повредила входы в здание телеканалов, выбила окна и нанесла ущерб элементам здания. Частично разрушен потолок в коридорах офиса.

Также повреждены ньюсрум, студия, съемочная и техническая инфраструктура, а рабочие места редакции разгромлены. Команда медиагруппы в настоящее время оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Руководитель медиагруппы "Ми-Україна" Игорь Петренко подчеркнул, что главное — отсутствие пострадавших среди сотрудников.

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"Самое главное, что все наши люди живы. Все остальное восстановим: здание отремонтируем, технику заменим, студию отстроим", — отметил Петренко.

По его словам, российская атака не заставит редакцию прекратить работу.

"Ударом по редакции нас не запугать и замолчать не заставить. Мы работали, работаем и будем работать", — заявил руководитель медиагруппы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки РФ на Киев наибольшие повреждения зафиксировали в Соломенском районе. Там разрушены верхние этажи жилого дома, повреждены школа и детская больница, возникли пожары.

Как сообщали Новини.LIVE, журналисты побывали на местах попаданий после ночной атаки РФ. В Киеве повреждены жилые дома, школа, детская больница и нежилые помещения.

Киев телеканалы разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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