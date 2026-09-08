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Главная Киев Появилась карта: откуда из России летели на Киев дроны и ракеты

Появилась карта: откуда из России летели на Киев дроны и ракеты

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8 сентября 2026 09:01
Карта комбинированного удара по Украине 8 сентября: траектории ракет и дронов
Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по столичному региону, запустив ракеты "Герань" с территории России и Донецка. Нападения на некоторые цели на территории Украины были осуществлены через Беларусь. Ключевой целью ударов россиян стали Киев и Киевская область.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговую группу.

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Откуда велся запуск ракет и дронов по Украине 8 сентября

Аналитики мониторингового проекта monitorwar показали схему движения ракет и беспилотников, которые российские войска применили во время комбинированного воздушного удара по украинской территории в ночь на 8 сентября.

Согласно обнародованной карте, ключевыми целями для вражеских средств поражения оказались Киев и населенные пункты Киевской области, в частности Белая Церковь, Васильков и Ржищев.

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Движение воздушных целей над территорией Украины. Фото: mon1tor

Для запуска ударных дронов типа "Герань" противник использовал как минимум две локации. Первым местом запуска стал дронпорт "Цимбулова" на территории Российской Федерации. Именно оттуда группы беспилотников направлялись через Брянскую область мимо белорусского Гомеля, входя в воздушное пространство Черниговской области курсом непосредственно на Киев.

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Траектория движения. Фото: mon1tor

Второй точкой вылета стал аэродром "Донецк" на временно оккупированной территории Донецкой области. С этого направления баражирующие боеприпасы двигались на северо-запад через Днепропетровскую область мимо Синельниково и Павлограда, пересекали Полтавскую и Черкасскую области в районе Кременчуга и Канева, после чего направлялись к Белой Церкви и столице.

Ракеты летели из районов Брянской области через Черниговскую область, а также со сторон Курска и Воронежа через Сумскую область. Все указанные маршруты вели к столице и прилегающим районам.

Новини.LIVE сообщали, что ночной удар российских войск с использованием баллистических ракет и беспилотников привёл к пожарам и разрушениям как минимум в пяти районах Киева. Спасательные работы продолжаются в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Подольском и Днепровском районах. По предварительным данным спасателей, два человека погибли, ещё десять получили ранения.

Из-за ликвидации последствий обстрела в Киеве с утра изменили маршруты общественного транспорта. Изменения коснулись маршрутов троллейбусов, автобусов и трамваев, а трамвай №25 временно вообще сняли с рейсов.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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