Карта комбінованого удару по Україні 8 вересня: маршрути ракет і дронів

Наслідки атаки РФ по Києву 8 вересня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські війська спрямували комбінований удар ракетами та безпілотниками на столичний регіон, запустивши "Герані" з території Росії та Донецька. Заходи деяких цілей на територію України були здійснені через Білорусь. Ключовою ціллю для ударів росіян став Київ та Київська область.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на моніторингову групу.

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Звідки вівся запуск ракет та дронів по Україні 8 вересня

Аналітики моніторингового проєкту monitorwar показали схему руху ракет і безпілотників, які російські війська застосували під час комбінованого повітряного удару по українській території у ніч проти 8 вересня.

Згідно з оприлюдненою картою, ключовими цілями для ворожих засобів ураження виявилися Київ і населені пункти Київської області, зокрема Біла Церква, Васильків та Ржищів.

Рух повітряних цілей над територією України. Фото: mon1tor

Для запуску ударних дронів типу "Герань" противник використав щонайменше дві локації. Першим місцем запуску став дронопорт "Цимбулова" на території Російської Федерації. Саме звідти групи безпілотників прямували через Брянську область повз білоруський Гомель, заходячи у повітряний простір Чернігівщини курсом безпосередньо на Київ.

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Траєкторія руху. Фото: mon1tor

Другою точкою вильоту став аеродром "Донецьк" на тимчасово окупованій території Донеччини. З цього напрямку баражуючі боєприпаси рухалися на північний захід через Дніпропетровську область повз Синельникове й Павлоград, перетинали Полтавщину та Черкащину в районі Кременчука й Канева, після чого прямували до Білої Церкви та столиці.

Ракети летіли з районів Брянської області через Чернігівщину, а також із напрямків Курська та Воронежа через Сумську область. Усі зазначені маршрути вели на столицю й прилеглі райони.

Новини.LIVE повідомляли, що нічний удар російських військ балістикою та безпілотниками спричинив пожежі й руйнування щонайменше у п'яти районах Києва. Рятувальні роботи тривають у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Дніпровському районах. За попередніми даними рятувальників, двоє людей загинули, ще десятеро дістали поранення.

Через ліквідацію наслідків обстрілу у Києві зранку змінили рух громадського транспорту. Зміни торкнулися маршрутів тролейбусів, автобусів і трамваїв, а трамвай №25 тимчасово взагалі зняли з рейсів.