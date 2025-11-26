Видео
Україна
Похищение кардиохирурга в Киеве — приговор одному из похитителей

Похищение кардиохирурга в Киеве — приговор одному из похитителей

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 03:32
обновлено: 04:11
В Киеве похитили врача-кардиохирурга — какое наказание избрал суд одному из похитителей
Хирурги во время операции. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Киеве двое мужчин похитили врача-кардиохирурга одного из медицинских учреждений. Одному из похитителей уже избрали наказание.

Об этом 20 ноября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В июне прошлого года похитители силой посадили врача в машину. Мужчине надели на голову черный мешок и сделали укол в ногу, сказав, что ввели яд, а "противоядие" будет стоить два миллиона долларов. Впоследствии, поняв, что таких денег у их жертвы нет, нарушители согласились на 40 тысяч долларов — сумму должна была собрать жена медика. После этого злоумышленники сделали потерпевшему еще один укол в ногу, высадили мужчину из машины и скрылись, забрав у него 15 тысяч долларов.

Решение суда

За незаконное лишение человека свободы, похищение человека, грабеж и вымогательство (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины) одного из обвиняемых приговорили к десяти годам заключения. На данный момент осужденный находится под стражей. Материалы касательно его сообщника выделили в отдельное уголовное производство.

Напомним, в Санкт-Петербурге пытались похитить 24-летнего футболиста сборной России. Речь идет об Андрее Мостовом.

Также мы сообщали, что в РФ хотели похитить бизнесмена Сергея Селезнева. Он является зятем одного из депутатов федерального парламента от "Единой России".

суд похищение медики врачи наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
