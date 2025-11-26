В Киеве похитили врача-кардиохирурга — какое наказание избрал суд одному из похитителей

Хирурги во время операции. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Киеве двое мужчин похитили врача-кардиохирурга одного из медицинских учреждений. Одному из похитителей уже избрали наказание.

Об этом 20 ноября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали дела

В июне прошлого года похитители силой посадили врача в машину. Мужчине надели на голову черный мешок и сделали укол в ногу, сказав, что ввели яд, а "противоядие" будет стоить два миллиона долларов. Впоследствии, поняв, что таких денег у их жертвы нет, нарушители согласились на 40 тысяч долларов — сумму должна была собрать жена медика. После этого злоумышленники сделали потерпевшему еще один укол в ногу, высадили мужчину из машины и скрылись, забрав у него 15 тысяч долларов.

Решение суда

За незаконное лишение человека свободы, похищение человека, грабеж и вымогательство (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины) одного из обвиняемых приговорили к десяти годам заключения. На данный момент осужденный находится под стражей. Материалы касательно его сообщника выделили в отдельное уголовное производство.

