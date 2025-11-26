Відео
Головна Київ Викрадення кардіохірурга в Києві — вирок одному з викрадачів

Викрадення кардіохірурга в Києві — вирок одному з викрадачів

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 03:32
Оновлено: 04:11
У Києві викрали лікаря-кардіохірурга — яке покарання обрав суд одному з викрадачів
Хірурги під час операції. Фото ілюстративне: pixabay.com

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга одного з медичних закладів. Одному з викрадачів уже обрали покарання.

Про це 20 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі справи

Деталі справи

У червні минулого року викрадачі силоміць посадили лікарі в машину. Чоловіку одягли на голову чорний мішок і зробили укол у ногу, сказавши, що ввели отруту, а "протиотрута" коштуватиме два мільйони доларів. Згодом, зрозумівши, що таких грошей в їхньої жертви немає, порушники погодилися на 40 тисяч доларів — суму мала зібрати дружина медика. Після цього зловмисники зробили потерпілому ще один укол у ногу, висадили чоловіка з машини та втекли, забравши в нього 15 тисяч доларів.

Рішення суду 

За незаконне позбавлення людини волі, викрадення людини, грабіж і вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України) одного з обвинувачених засудили до десяти років ув'язнення. Наразі засуджений перебуває під вартою. Матеріали щодо його спільника виділили в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі намагалися викрасти 24-річного футболіста збірної Росії. Йдеться про Андрія Мостового.

Також ми повідомляли, що у РФ хотіли викрасти бізнесмена Сергія Селезньова. Він є зятем одного з депутатів федерального парламенту від "Единой России".

суд викрадення медики лікарі покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
