Задержание журналиста hromadske Шульгата: полиция выключила бодикамеры

Евгений Шульгат. Фото: кадр из видео

Во время силового задержания журналиста издания hromadske Евгения Шульгата сотрудники полиции особого назначения отключили свои бодикамеры и представились вымышленными именами. В редакции уверяют, что его военно-учетные документы были в порядке, а само задержание может быть связано с профессиональным расследованием возможной коррупции среди правоохранителей.

Об этом сообщает hromadske, передает Новини.LIVE.

Задержание Евгения Шульгата

Сотрудники полиции особого назначения допустили нарушения во время задержания журналиста Шульгата. По информации редакции, полицейские намеренно выключили свои бодикамеры, назывались чужими именами и применили к журналисту физическую силу.

Во время задержания журналиста-расследователя Евгения Шульгата представители полиции представились как Сергиенко Игорь Николаевич и Николайчук Николай Сергеевич — об этом свидетельствует фрагмент разговора с полицейскими, который успел записать журналист.



Впрочем, позже в полиции сообщили,… pic.twitter.com/fsTOkWmflh — hromadske (@HromadskeUA) 10 августа 2026

В целом озвучивались самые разные версии относительно оснований для остановки транспортного средства, в котором ехал Шульгат, — от неисправного сигнала до якобы поступившего вызова на спецлинию 102.

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Впоследствии в полиции заявили, что Шульгата якобы задержали из-за непрохождения военно-медицинской комиссии.

Однако юрист издания Илья Подворный подчеркнул, что все военно-учетные документы журналиста были в полном порядке, никаких штрафов или административных протоколов на него не составляли, а озвученную правоохранителями причину задержания он назвал юридически несостоятельной.

"Согласно военно-учетным документам, сгенерированным Евгением Шульгатом в приложении "Резерв+" в мае 2026 года и повторно сразу после задержания, никаких нарушений зафиксировано не было, а такие документы действительны в течение года с момента выдачи. Никаких протоколов об административном правонарушении или постановлений о привлечении Шульгата к ответственности за нарушение правил воинского учета не оформлялось, штрафов он не уплачивал. В отсутствие обязанности самостоятельно проходить ВЛК, факта вызова со стороны ТЦК и СП, статуса «ограниченно годен» и каких-либо зафиксированных нарушений учета основание для задержания, приведенное полицией, является юридически несостоятельным, а примененная к Евгению Шульгату мера принуждения — неправомерной", — пояснил Подворный.

Документы журналиста. Фото: hromadske

В редакции высказали предположение, что силовое задержание Шульгата может быть напрямую связано с его профессиональной деятельностью, в частности с материалами о возможных коррупционных схемах в правоохранительных органах.

ГУНП в Киеве инициировало проведение служебного расследования по данному факту.

Впоследствии журналиста доставили в ТЦК, а после выяснения обстоятельств отпустили с направлением на прохождение ВЛК. В настоящее время Шульгат находится в рядах ВСУ.

"Учитывая обстоятельства задержания журналиста, различные версии относительно причин остановки автомобиля, а также поведение представителей полиции, hromadske усматривает в этом признаки давления. Редакция продолжает расследовать обстоятельства задержания журналиста, а также обращается в полицию с дополнительными запросами", — добавили в редакции.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на hromadske, в Киеве задержали журналиста Евгения Шульгата. В полицию и территориальный центр комплектования были поданы заявления.

Ранее "Следство.Инфо" выяснило, что сотрудник СБУ мог давать указания сотрудникам ТЦК относительно вручения повестки журналисту Евгению Шульгату. Накануне он проводил расследование в отношении руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.