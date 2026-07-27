В Киеве задержали журналиста hromadske Евгения Шульгата: его доставили в ТЦК

Журналист hromadske Евгений Шульгат. Фото: Шульгат/Facebook

В Киеве полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата. В редакции заявляют, что оснований для этого не было, поскольку журналист не нарушал правил воинского учета. В полиции же сообщили, что мужчину доставили в ТЦК для уточнения воинско-учетных данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на hromadske в понедельник, 27 июля.

В Киеве полиция задержала журналиста hromadske

По информации редакции hromadske, 27 июля в Киеве полицейские остановили такси, в котором находился журналист Евгений Шульгат, после чего надели на него наручники. Сам журналист сообщил, что во время задержания правоохранители применили к нему физическую силу.

В hromadske отмечают, что полицейские объяснили свои действия якобы нарушением журналистом правил воинского учета. В то же время редакция утверждает, что согласно имеющимся в её распоряжении документам, на момент задержания Евгений Шульгат не имел никаких нарушений правил воинского учета.

Руководительница редакции расследований hromadske Ярослава Вольвач также обратила внимание на то, что правоохранителей не интересовали документы водителя такси. По ее словам, это дает основания предполагать, что действия полицейских могли быть направлены именно против журналиста.

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В редакции также напомнили, что Евгений Шульгат работал над журналистскими расследованиями, в частности над материалами о возможной коррупции среди представителей правоохранительных органов.

Кроме того, hromadske напоминает, что в 2024 году, когда Шульгат работал журналистом в "Слідство.Інфо", после выхода расследования об элитной недвижимости руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка представители ТЦК пытались вручить ему повестку. По информации источников "Слідство.Інфо", действиями представителей ТЦК тогда якобы руководил Алексей Биленко, которого издание называло человеком, близким к Илье Витюку.

Что заявили в полиции

Позже полиция Киева прокомментировала инцидент. Правоохранители сообщили, что во время несения службы проверяли документы у водителя автомобиля и пассажира. По их версии, пассажир отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы.

В полиции заявили, что после этого мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако он отказался выполнять законные требования правоохранителей. После этого его задержали и доставили в один из районных ТЦК.

"Во время несения службы полицейские проводили проверку документов у водителя автомобиля и пассажира. В ходе проверки пассажир отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы.

Мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных. Однако он категорически отказался выполнять законные требования правоохранителей.

В связи с этим полицейские задержали мужчину и доставили его в один из районных ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. По предварительной информации, мужчина не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке", — сообщили в полиции Киева.

В то же время в hromadske подчеркнули, что документы, имеющиеся в распоряжении редакции, свидетельствуют об отсутствии у журналиста нарушений правил воинского учета на момент задержания.

Позже в полиции сообщили hromadske, что на данный момент не могут подтвердить местонахождение Евгения Шульгата. Также правоохранители уточнили, что информацию о якобы непрохождении журналистом военно-медицинской комиссии еще проверяют. В редакции отметили, что на момент публикации материала связь с Евгением Шульгатом отсутствует.

Скриншот сообщения полиции Киева/Facebook

Что говорят в ТЦК о задержании журналиста hromadske

В Киевском городском ТЦК и СП также прокомментировали ситуацию с задержанием журналиста hromadske Евгения Шульгата. Там заявили, что мужчину доставили в один из районных территориальных центров комплектования как нарушителя правил воинского учета. По информации ТЦК, в ходе проверки было установлено, что журналист не прошел военно-медицинскую комиссию в установленные сроки, после чего его направили на прохождение ВМК.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! В связи с информацией, распространяющейся в сети в отношении гражданина Евгения Шульгата, сообщаем следующее: 27.07.2026 Евгений Шульгат был доставлен представителями Национальной полиции в один из РТЦК и СП города Киева как нарушитель правил воинского учета. В ходе проверки установлено, что указанный гражданин своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке.

С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВЛК. Призываем общественность пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных сообщений", — пояснили в ТЦК.

Скриншот сообщения ТЦК/Facebook

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