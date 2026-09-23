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Главная Киев Попадание БпЛА в АЗС и пожары: последствия атаки на Киев

Попадание БпЛА в АЗС и пожары: последствия атаки на Киев

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23 сентября 2026 08:21
Пожар на складах и обстрел АЗС: что известно о нападении на Киев 23 сентября
Спасатель ГСЧС в Киеве. Фото: ГСЧС

Сразу несколько районов Киева подверглись разрушениям в результате вражеской атаки утром 23 сентября. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Голосеевском районе, где беспилотник попал в автозаправку. В то же время в Соломенском районе обломки упали между жилыми домами и вызвали пожар на транспортном предприятии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко.

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Последствия российской атаки по Киеву 23 сентября

Последствия вражеской атаки фиксируются сразу в трёх районах Киева: Дарницком, Голосеевском и Соломенском. По предварительным данным, в результате действий врага есть как минимум один пострадавший.

Травмирование человека произошло на территории Дарницкого района, где зафиксировано попадание в АЗС, где загорелась крыша станции, еще часть обломков упала на открытом участке нежилой застройки.

Вражеские беспилотники поразили АЗС и в Голосеевском районе столицы . При этом там возник пожар на территории складских помещений.

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Сообщение о последствиях российской атаки 23 сентября по Киеву. Фото: скриншот

Соломенский район также оказался под ударом. Часть обломков упала непосредственно между жилыми домами. Также в результате атаки, по предварительным данным, загорелась территория местного транспортного предприятия.

По всем адресам, где произошли разрушения и пожары, немедленно выехали экстренные службы.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 22 сентября, Киев подвергся очередной российской атаке, под обстрелом оказались несколько районов столицы. В Днепровском районе в результате ударов повреждены четыре жилых дома, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Между тем в Оболонском районе было зафиксировано попадание в резервуары с топливом.

Параллельно в городе продолжаются споры о приоритетах восстановления городского пространства. На Лукьяновке, недалеко от места одного из предыдущих обстрелов, дорожники перекладывают тротуарную брусчатку и устанавливают новые стеклянные остановки общественного транспорта. Такие работы вызвали неоднозначную реакцию киевлян: горожане обращают внимание на нецелесообразность стеклянных конструкций во время регулярных обстрелов и предлагают направлять ресурсы на установку мобильных укрытий.

Киев пожар обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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