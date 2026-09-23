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Головна Київ Влучання БпЛА в АЗС та пожежі: наслідки атаки на Київ

Влучання БпЛА в АЗС та пожежі: наслідки атаки на Київ

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23 вересня 2026 08:21
Пожежа на складах та влучання в АЗС: що відомо про атаку на Київ 23 вересня
Рятувальник ДСНС в Києві. Фото: ДСНС

Одразу кілька районів Києва зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки вранці, 23 вересня. Найсерйозніші наслідки зафіксовано у Голосіївському районі, де безпілотник влучив в автозаправку. Водночас у Солом'янському районі уламки впали між житловими будинками та спричинили пожежу на транспортному підприємстві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від мера Києва Віталія Кличко.

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Наслідки російської атаки по Києву 23 вересня

Наслідки ворожої атаки фіксують відразу в трьох районах Києва: Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському. За попередніми даними, через дії ворога є щонайменше один потерпілий.

Травмування людини сталося на території Дарницького району, де зафіксовано влучання в АЗС, де спалахнув дах станції, ще частина уламків впала на відкритій ділянці нежитлової забудови.

Ворожі безпілотники поцілили в АЗС і в Голосіївському районі столиці. Разом із цим там виникла пожежа на території складських приміщень.

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Повідомлення про наслідки російської атаки 23 вересня по Києву. Фото: скриншот

Солом'янський район також опинився під ударом. Частина уламків впала безпосередньо між житловими будинками. Також через атаку попередньо загорілася територія місцевого транспортного підприємства.

За всіма адресами, де виникли руйнування та пожежі, негайно вирушили екстрені служби.

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 22 вересня, Київ зазнав чергової російської атаки, під вогнем опинилися кілька районів столиці. У Дніпровському районі внаслідок ударів пошкоджено чотири житлові будинки, трьох постраждалих госпіталізували до медзакладів. Тим часом в Оболонському районі було зафіксовано влучання в резервуари з пальним.

Паралельно в місті тривають суперечки щодо пріоритетів відновлення міського простору. На Лук'янівці, поблизу місця одного з попередніх прильотів, дорожники перекладають тротуарну бруківку та монтують нові скляні зупинки громадського транспорту. Такі роботи викликали неоднозначну реакцію киян, містяни звертають увагу на недоцільність скляних конструкцій під час регулярних обстрілів і пропонують спрямовувати ресурси на встановлення мобільних укриттів.

Київ пожежа обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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