Главная Киев Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:45
Взрыв в Святошинском районе в Киеве — какие последствия атаки дрона
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Святошинском районе Киева зафиксировано повреждение жилого дома в результате падения вражеского беспилотника. На месте происшествия продолжают работать правоохранители и экстренные службы. По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в этой локации. Среди них — несовершеннолетняя девушка. Один из пострадавших был госпитализирован.

Об этом сообщила в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету старший офицер отдела коммуникации полиции Киева Ангелина Лиспух.

Читайте также:

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки на Святошинский район

Сразу после инцидента полицейские развернули на месте мобильный штаб. В специальной палатке принимают заявления от жителей, чье имущество было повреждено в результате падения беспилотника. Правоохранители фиксируют все обращения граждан и документируют последствия атаки.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, взрывотехническая служба, а также психологи полиции, которые оказывают помощь пострадавшим жителям дома и людям, находящимся в состоянии стресса после взрыва.

Святошинський район вибухи
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
null
Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Одна из жительниц поврежденного дома рассказала журналистам, что взрыв прогремел около 9 часов утра. По ее словам, после громкого звука жильцы вышли на улицу, пытаясь понять, что произошло. Женщина отметила, что физических травм не получила, однако призналась, что люди находились в состоянии сильного шока и испуга.

Правоохранители продолжают работу на месте падения вражеского БпЛА, выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 23 декабря на Киевщине погибла женщина в результате российской атаки, есть раненые.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили детали о ночной атаке по Украине и сколько целей удалось ликвидировать.

Киев обстрелы дроны дом разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
