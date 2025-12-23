Відео
Головна Київ Наслідки атаки БпЛА у Святошинському районі — що відомо

Наслідки атаки БпЛА у Святошинському районі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:45
Вибух у Святошинському районі в Києві — які наслідки атаки дрона
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Святошинському районі Києва зафіксовано пошкодження житлового будинку внаслідок падіння ворожого безпілотника. На місці події продовжують працювати правоохоронці та екстрені служби. Станом на цей момент відомо про п’ятьох постраждалих у цій локації. Серед них — неповнолітня дівчина. Один із потерпілих був госпіталізований.

Про це повідомила у коментарі кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Шеремету старший офіцер відділу комунікації поліції Києва Ангеліна Ліспух.

Одразу після інциденту поліцейські розгорнули на місці мобільний штаб. У спеціальній палатці приймають заяви від мешканців, чиє майно зазнало пошкоджень унаслідок падіння безпілотника. Правоохоронці фіксують усі звернення громадян та документують наслідки атаки.

Наразі на місці події працюють слідчі та криміналісти, вибухотехнічна служба, а також психологи поліції, які надають допомогу постраждалим мешканцям будинку та людям, що перебувають у стані стресу після вибуху.

Святошинський район вибухи
Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
null
Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Одна з жительок пошкодженого будинку розповіла журналістам, що вибух пролунав близько 9-ї години ранку. За її словами, після гучного звуку мешканці вийшли на вулицю, намагаючись зрозуміти, що сталося. Жінка зазначила, що фізичних травм не отримала, однак зізналася, що люди перебували у стані сильного шоку та переляку.

Правоохоронці продовжують роботу на місці падіння ворожого БпЛА, з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, зранку 23 грудня на Київщині загинула жінка внаслідок російської атаки, є поранені. 

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили деталі про нічну атаку по Україні та скільки цілей вдалося ліквідувати.

Київ обстріли дрони будинок руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
