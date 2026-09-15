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Главная Киев Последствия ударов РФ по АЗС в Киеве: фоторепортаж

Последствия ударов РФ по АЗС в Киеве: фоторепортаж

Ua ru
15 сентября 2026 13:58
Репортаж
Фотографии последствий ударов РФ по АЗС в Киеве: фоторепортаж из двух районов Киева
Киевская АЗС "Укрнафты" после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Российские войска во время массированной атаки 15 сентября ударили по двум автозаправочным станциям в Голосеевском и Дарницком районах Киева. В результате ударов зафиксированы разрушения АЗС "Укрнафты".

Фоторепортаж с мест ударов опубликовал портал Новини.LIVE.

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Атакованная АЗС в Киеве
Атакованная АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия ударов по АЗС в Киеве

В Голосеевском районе удар повредил автозаправочную станцию "Укрнафта". На месте видны разрушенные конструкции, выбитые окна, повреждения внутри помещения и многочисленные обломки беспилотника. После атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Атакованная АЗС в Киеве
Атакованная АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе российский удар также пришелся по АЗС. По информации ГСЧС, после попадания произошло возгорание, которое уже потушили. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела.

Атакованная АЗС в Киеве
Часть российского беспилотника в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в обоих районах по одному человеку получили ранения и были госпитализированы.

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Атакованная АЗС в Киеве
Внутри атакованной АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Атакованная АЗС в Киеве
Атакованная АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве в результате атаки пострадали восемь человек. Больше всего раненых — в Соломенском районе после попадания в нежилое здание. Двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.

Ранее портал Новини.LIVE писал о первых последствиях утренней атаки беспилотников на столицу. Россияне в Оболонском районе попали в складские помещения.

Киев беспилотники АЗС обстрелы Укрнафта
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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