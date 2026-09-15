Фотографии последствий ударов РФ по АЗС в Киеве: фоторепортаж из двух районов Киева

Последствия ударов РФ по АЗС в Киеве: фоторепортаж
Российские войска во время массированной атаки 15 сентября ударили по двум автозаправочным станциям в Голосеевском и Дарницком районах Киева. В результате ударов зафиксированы разрушения АЗС "Укрнафты".
Фоторепортаж с мест ударов опубликовал портал Новини.LIVE.
Последствия ударов по АЗС в Киеве
В Голосеевском районе удар повредил автозаправочную станцию "Укрнафта". На месте видны разрушенные конструкции, выбитые окна, повреждения внутри помещения и многочисленные обломки беспилотника. После атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В Дарницком районе российский удар также пришелся по АЗС. По информации ГСЧС, после попадания произошло возгорание, которое уже потушили. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела.
Отметим, что в обоих районах по одному человеку получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, в Киеве в результате атаки пострадали восемь человек. Больше всего раненых — в Соломенском районе после попадания в нежилое здание. Двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.
Ранее портал Новини.LIVE писал о первых последствиях утренней атаки беспилотников на столицу. Россияне в Оболонском районе попали в складские помещения.