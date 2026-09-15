Фото наслідків ударів РФ по АЗС у Києві: фоторепортаж із двух районів Києва

Наслідки ударів РФ по АЗС у Києві: фоторепортаж
Російські війська під час масованої атаки 15 вересня вдарили по двох автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування АЗС "Укрнафти".
Фоторепортаж з місць ударів опублікував портал Новини.LIVE.
Наслідки ударів по АЗС у Києві
У Голосіївському районі удар пошкодив автозаправну станцію "Укрнафта". На місці видно зруйновані конструкції, вибиті вікна, пошкодження всередині приміщення та численні уламки безпілотника. Після атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
У Дарницькому районі російський удар також припав по АЗС. За інформацією ДСНС, після влучання сталося займання, яке вже загасили. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.
Зазначимо, що в обох районах по одній людині дістали поранення та були госпіталізовані.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки постраждали вісім людей. Найбільше поранених — у Солом'янському районі після влучання в нежитлову будівлю. Двох потерпілих госпіталізували у важкому стані. Один із постраждалих згодом помер у лікарні.
Раніше портал Новини.LIVE писав про перші наслідки ранкової атаки безпілотників на столицю. Росіяни в Оболонському влучили у складські приміщення.