Фото наслідків ударів РФ по АЗС у Києві: фоторепортаж із двух районів Києва

Атакована АЗС "Укрнафти". Фото: Новини.LIVE

Російські війська під час масованої атаки 15 вересня вдарили по двох автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування АЗС "Укрнафти".

Фоторепортаж з місць ударів опублікував портал Новини.LIVE.

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Атакована АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ударів по АЗС у Києві

У Голосіївському районі удар пошкодив автозаправну станцію "Укрнафта". На місці видно зруйновані конструкції, вибиті вікна, пошкодження всередині приміщення та численні уламки безпілотника. Після атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Атакована АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі російський удар також припав по АЗС. За інформацією ДСНС, після влучання сталося займання, яке вже загасили. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Частина російського безпілотника у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що в обох районах по одній людині дістали поранення та були госпіталізовані.

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Всередині атакованої АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Атакована АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки постраждали вісім людей. Найбільше поранених — у Солом'янському районі після влучання в нежитлову будівлю. Двох потерпілих госпіталізували у важкому стані. Один із постраждалих згодом помер у лікарні.

Раніше портал Новини.LIVE писав про перші наслідки ранкової атаки безпілотників на столицю. Росіяни в Оболонському влучили у складські приміщення.