Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Попри сморід і занедбаність: у КМДА заявили про ремонт укриття

Попри сморід і занедбаність: у КМДА заявили про ремонт укриття

Ua
4 октября 2026 01:51
Эксклюзив
КМДА відвідзвітувала про ремонт укриття, але там досі руйнування і сморід
Обстановка в укритті на вулиці Метробудівській, 12 у Києві. Фото: кадр із відео

У червні поточного року представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини виявили порушення в укритті на вулиці Метробудівській, 12 у Києві. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв 29 липня підписав лист, у якому зазначалося, що всі рекомендації врахували. Насправді ж ситуація в бомбосховищі так і лишилася плачевною.

Про це з посиланням на проєкт журналістських розслідувань "Наша справа" передає Новини.LIVE

Реклама

Ситуація в укритті на вулиці Метробудівській

Станом на початок жовтня у приміщеннях вбиральні панує сморід. Загалом же укриття, де люди, серед яких є діти, зазвичай чекають на завершення загрози впродовж кількох годин, перебуває в напівзруйнованому стані.

"Більші місця тому вони (представники КМДА, — Ред.) визначили, що всі роботи проведені, крім пандуса. Але тут, окрім пандуса багато питань", — зазначила представник Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Ольга Алтуніна.

У столиці наразі 4,5 тисячі укриттів — одночасно відремонтувати всі неможливо, але, на думку представниці омбудсмена, міська влада мала б принаймні повідомити, що запланує роботи на 2027 рік чи якийсь інший рік.

Читайте также:
война КГГА бомбоубежище война в Украине укрытия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации