РФ атакувала Київ балістикою: є влучання в будівлі та ТЦ
25 ноября 2026 23:11
Термінова новина
Пізно ввечері в середу, 25 листопада, у Києві пролунали вибухи. Столиця опинилася під атакою балістичних ракет.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
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Наслідки атаки на Київ увечері 25 листопада
У Десянському районі ракета влучила в будівлю на території промислової зони. На місце удару прямують екстрені служби.
ОНОВЛЕНО О 23:14: У Деснянському районі, за попередніми даними, сталося влучання в ще одну нежитлову будівлю. Там є руйнування та можуть бути постраждалі. На місце вирушили рятувальники, медики та правоохоронці.
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