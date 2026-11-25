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Пізно ввечері в середу, 25 листопада, у Києві пролунали вибухи. Столиця опинилася під атакою балістичних ракет.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ увечері 25 листопада

У Десянському районі ракета влучила в будівлю на території промислової зони. На місце удару прямують екстрені служби.

ОНОВЛЕНО О 23:14: У Деснянському районі, за попередніми даними, сталося влучання в ще одну нежитлову будівлю. Там є руйнування та можуть бути постраждалі. На місце вирушили рятувальники, медики та правоохоронці.

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