В Киеве работают над введением безналичной оплаты в маршрутках — детали

Безналичная оплата в транспорте имеет свои преимущества

В Киеве в этом году могут ввести безналичную оплату в маршрутках. В настоящее время продолжается работа по присоединению частных перевозчиков к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).

Об этом изданию "Вечерний Киев" рассказал заместитель начальника департамента управления проектами КП "Главный информационно-вычислительный центр" Роман Деркач.

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"Для этого (введение безналичной оплаты в маршрутках. — Ред.) требуется желание частных перевозчиков... оборудование подвижного состава транспорта частных перевозчиков валидаторами или альтернативными инструментами валидации и учета оплаты проезда. Искренне надеемся и приложим максимум усилий, чтобы это произошло в 2023 году", — сказал Деркач.

Осенью прошлого года оплата картой заработала на всех автобусных маршрутах Киева, а в прошлом месяце — и в Киевской кольцевой электричке.

Безналичная оплата в электричках сейчас работает в тестовом режиме. Валидаторы установили на остановках "Протасов Яр", "Киев-Демеевский", "Левый Берег", "Левобережная", "Киев-Днепровский", "Русановка", "Троещина", "Троещина-2", "Почайна", "Зенит", "Рубеживский", "Святошин", "Борщаговка", "Киев-Волынский", "Караваевы дачи", "Сырец" и "Вышгородская".

Чтобы воспользоваться транспортной картой, нужно заранее пополнить электронный кошелек через терминалы на станциях или в приложении "Киев Цифровой".

Для оплаты проезда достаточно приложить транспортную карту, банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к турникету или валидатора на станции городской электрички.

Почему это нужно

Электронный билет позволил избавиться от обращения наличных в транспорте, а также экономить на дополнительных рабочих местах и печати бумажных билетов.

"Киев получил удобный инструмент контроля пассажиропотока как в наземном транспорте, так и в метрополитене. Этот инструмент позволяет видеть загруженность маршрутов в разрезе дня, недели и месяца, что позволяет принимать оперативное решение по увеличению или уменьшению подвижного состава на маршруте", — рассказал Деркач.

В свою очередь, пассажиры получили три удобных варианта оплаты проезда: одноразовый QR-билет, транспортная карта (при покупке 50 поездок стоимость одной поездки составляет 6,5 грн вместо 8 гривен) или оплата банковской картой. Отслеживать свои расходы за поездки пассажиры могут через приложение "Киев Цифровой".

Кроме того, АСОП разрешила учитывать перевезенных льготников и оперативно возмещать перевозчику расходы на перевозку льготных категорий населения.

Деркач анонсировал появление новых удобных транспортных продуктов для киевлян, над которыми сейчас ведется работа. Однако, что именно это будет он не уточнил.

Напомним, Киевская городская государственная администрация заявила, что с 13 февраля в Киеве возобновляет движение троллейбусный маршрут № 31. Он курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".