43-летней жительнице Киева сообщили о подозрении за распространение российской пропаганды
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
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По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения жительница Киева распространяла российскую пропаганду и оправдывала незаконные действия против Украины на своей странице в Facebook.
В ходе досудебного расследования по месту жительства подозреваемой был проведен обыск. У женщины изъяли мобильный телефон с доказательствами ее незаконной деятельности.
Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что в текстах жительницы столицы содержится оправдание и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины.
Напомним, прокуроры Офиса Генпрокурора заочно вынесли подозрение российскому блоггеру-пропагандисту. В своих материалах он оправдывает вооруженную агрессию россии и оккупацию Украины.
Также мы писали, что в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу. Правоохранители объявили о подозрении мужчине.