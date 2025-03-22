Взрывы в Киевской области 22 марта — подробности от Киевской ОВА

Пожар после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В Киевской области были слышны взрывы вечером в субботу, 22 марта. В регионе работают силы ПВО вследствие российской атаки ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.

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Взрывы в Киевской области 22 марта

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в администрации.

Также в ведомстве призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в ОВА.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Сейчас в Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога в связи с атакой российских "шахедов".

Скриншот сообщения Воздушных сил

Также из-за опасности ударов РФ "покраснели" такие регионы:

Воздушная тревога в Украине 22 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские оккупанты атаковали Киев в ночь на 22 марта. В результате загорелся один из жилых домов — спасатели ГСЧС показали ликвидацию последствий обстрела.

Также россияне нанесли удары по Запорожью вечером 21 марта. В результате атаки погибла целая семья, еще 12 человек пострадали.