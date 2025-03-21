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У Києві палає будинок через атаку РФ — у ДСНС показали наслідки

21 березня 2025 23:50
Анастасія Писаненко - редактор
У Києві палає будинок через атаку РФ
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 21 березня, РФ атакували Київ. Внаслідок обстрілу сталася пожежа одного з будинків столиці.

Про це повідомили в ДСНС України.

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У Києві палає будинок через атаку РФ — у ДСНС показали наслідки - фото 1
Пост ДСНС. Фото: скріншот

Що відомо про наслідки атаки на Київ

У повідомленні зазначили, що пожежа сталася у Подільському районі на 3 поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

"Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей", — додали в ДСНС.

Станом на 23:29 пожежу ліквідували на площі 100 кв. м. Постраждалих немає.

Також надзвичайники показали фото з міста подій.

У Києві палає будинок через атаку РФ — у ДСНС показали наслідки - фото 1
У Києві палає будинок. Фото: ДСНС
У Києві палає будинок через атаку РФ — у ДСНС показали наслідки - фото 2
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС
У Києві палає будинок через атаку РФ — у ДСНС показали наслідки - фото 3
Рятувальники на місці пожежи. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері вибухи лунали у Київській області. Там працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Також потужні вибухи лунали на лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко заявив про роботу сил ППО.

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