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Главная Киев Поваленные деревья и подтопление: как Киев приходит в себя после непогоды

Поваленные деревья и подтопление: как Киев приходит в себя после непогоды

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Дата публикации 30 июня 2026 17:42
Непогода в Киеве 29 июня — в городе повалены деревья и наблюдаются подтопления
Поваленное дерево после непогоды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киев 29 июня накрыла сильная непогода, которая привела к падению деревьев и сильным подтоплениям. Больше всего пострадал Оболонский район, где повреждены автомобили.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Непогода в Киеве 29 июня

Вчера столицу накрыла сильная гроза со шквалистым ветром и интенсивным ливнем, что вызвало ряд проблем в различных районах столицы. Больше всего пострадал Оболонский район, где фиксировались падения деревьев, повреждения автомобилей и локальные подтопления.

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Последствия непогоды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Поваленное дерево после непогоды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за сильного ветра деревья падали во дворах и вдоль дорог, а коммунальные службы оперативно расчищали проезжую часть и тротуары. Жители района отмечают, что последствия непогоды местами устраняли собственными силами.

"Дерево упало, его уже отпилили… соседи помогли, разрезали ветки, сами освободили машину", — рассказала одна из жительниц.

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В настоящее время коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии и восстанавливать нормальное функционирование городской инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня ливень, гроза, молния и сильный ветер повалили деревья, столбы и билборды в Киеве. Во время резкого ухудшения погодных условий в столице была минимальная видимость.

Также мы сообщали, что из-за сильной жары в Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар. Ликвидацию огня затрудняет невозможность подъезда пожарных автомобилей к очагам возгорания.

погода Киев непогода
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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