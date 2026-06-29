Ненастье в Киеве 29 июня: ливень, ветер и гроза повалили деревья и затопили улицы

Непогода в Киеве 29 июня. Фото: социальные сети

В понедельник, 29 июня, Киев накрыла сильная непогода. Ливень, гроза, молния и сильный ветер повалили деревья, столбы, рекламные щиты и привели к подтоплениям. Кроме того, местные жители сообщили о повреждении утепления в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Непогода в Киеве 29 июня

Во время резкого ухудшения погодных условий в Киеве была минимальная видимость. Сильный ветер сорвал теплоизоляцию с домов на улице Ревуцкого.

Кроме того, в некоторых районах столицы падали деревья, в частности, на припаркованные автомобили.

А на проспекте Степана Бандеры упал билборд.

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Билборд в Киеве после непогоды. Фото: соцсети

Также фиксируются подтопления улиц и общественного транспорта, а на левом берегу и на Оболони частично отключилось электричество.

Небо в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Непогода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Закат в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Кроме того, на Троещине упали столбы.

Последствия непогоды на Троещине. Фото: соцсети

Ситуация с электроснабжением

В ДТЭК сообщили, что аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают круглосуточно, чтобы своевременно устранять возможные аварии.

"Просим экономно пользоваться электричеством, чтобы не перегружать сеть", — говорится в сообщении.

Небо в Киеве 29 июня. Фото: Новини.LIVE

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, из-за жары на подъездах к Киеву ограничили движение грузовиков весом более 24 тонн. В то же время в городе ежедневно задействуют до 50 поливочно-мойных машин, которые помогают предотвратить повреждение асфальтового покрытия.

А пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров заявил, что во время воздушной тревоги все отдыхающие должны срочно покидать пляжные зоны Киева и быстро направляться в ближайшие безопасные убежища.