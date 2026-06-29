Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве бушует сильная непогода: в городе фиксируют последствия

В Киеве бушует сильная непогода: в городе фиксируют последствия

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:55
Ненастье в Киеве 29 июня: ливень, ветер и гроза повалили деревья и затопили улицы
Непогода в Киеве 29 июня. Фото: социальные сети

В понедельник, 29 июня, Киев накрыла сильная непогода. Ливень, гроза, молния и сильный ветер повалили деревья, столбы, рекламные щиты и привели к подтоплениям. Кроме того, местные жители сообщили о повреждении утепления в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Непогода в Киеве 29 июня

Во время резкого ухудшения погодных условий в Киеве была минимальная видимость. Сильный ветер сорвал теплоизоляцию с домов на улице Ревуцкого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, в некоторых районах столицы падали деревья, в частности, на припаркованные автомобили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А на проспекте Степана Бандеры упал билборд.

Читайте также:
Негода в Києві 29 червня
Билборд в Киеве после непогоды. Фото: соцсети

Также фиксируются подтопления улиц и общественного транспорта, а на левом берегу и на Оболони частично отключилось электричество.

Злива в Києві 29 червня
Небо в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Гроза та злива в Києві 29 червня
Непогода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Київ 29 червня
Закат в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Кроме того, на Троещине упали столбы.

Негода в Києві 29 червня
Последствия непогоды на Троещине. Фото: соцсети

Ситуация с электроснабжением

В ДТЭК сообщили, что аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают круглосуточно, чтобы своевременно устранять возможные аварии.

"Просим экономно пользоваться электричеством, чтобы не перегружать сеть", — говорится в сообщении.

null
Небо в Киеве 29 июня. Фото: Новини.LIVE
null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, из-за жары на подъездах к Киеву ограничили движение грузовиков весом более 24 тонн. В то же время в городе ежедневно задействуют до 50 поливочно-мойных машин, которые помогают предотвратить повреждение асфальтового покрытия.

А пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров заявил, что во время воздушной тревоги все отдыхающие должны срочно покидать пляжные зоны Киева и быстро направляться в ближайшие безопасные убежища.

Киев непогода погода в Киеве
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации