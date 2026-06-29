Ненастье в Киеве 29 июня: ливень, ветер и гроза повалили деревья и затопили улицы

В Киеве бушует сильная непогода: в городе фиксируют последствия
В понедельник, 29 июня, Киев накрыла сильная непогода. Ливень, гроза, молния и сильный ветер повалили деревья, столбы, рекламные щиты и привели к подтоплениям. Кроме того, местные жители сообщили о повреждении утепления в одном из многоэтажных домов.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Непогода в Киеве 29 июня
Во время резкого ухудшения погодных условий в Киеве была минимальная видимость. Сильный ветер сорвал теплоизоляцию с домов на улице Ревуцкого.
Кроме того, в некоторых районах столицы падали деревья, в частности, на припаркованные автомобили.
А на проспекте Степана Бандеры упал билборд.
Также фиксируются подтопления улиц и общественного транспорта, а на левом берегу и на Оболони частично отключилось электричество.
Кроме того, на Троещине упали столбы.
Ситуация с электроснабжением
В ДТЭК сообщили, что аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают круглосуточно, чтобы своевременно устранять возможные аварии.
"Просим экономно пользоваться электричеством, чтобы не перегружать сеть", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, из-за жары на подъездах к Киеву ограничили движение грузовиков весом более 24 тонн. В то же время в городе ежедневно задействуют до 50 поливочно-мойных машин, которые помогают предотвратить повреждение асфальтового покрытия.
А пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров заявил, что во время воздушной тревоги все отдыхающие должны срочно покидать пляжные зоны Киева и быстро направляться в ближайшие безопасные убежища.