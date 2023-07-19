Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

19 июля около пяти утра в столице Украины раздаются взрывы. Практически сразу была снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Киеве ночью 19 июля

"В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — призывают в КМВА.

Взрывы в Киеве подтвердил и мэр Виталий Кличко.

Воздушная тревога в Украине ночью 19 июля

Сообщается, что тревога распространяется на запад Украины.

05:27:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Последствия ночной атаки по Киеву

05:48:

В КМВА сообщили, что на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.

"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесщина — особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, в Украине ночью 19 июля воздушная тревога раздается с полуночи. В Запорожье, Одессе, Харькове и Днепропетровской области раздаются мощные взрывы.

Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.