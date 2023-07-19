Враг атакует столицу беспилотниками: в городе слышны взрывы
19 июля около пяти утра в столице Украины раздаются взрывы. Практически сразу была снова объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве ночью 19 июля
"В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — призывают в КМВА.
Взрывы в Киеве подтвердил и мэр Виталий Кличко.
Воздушная тревога в Украине ночью 19 июля
Сообщается, что тревога распространяется на запад Украины.
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Карта воздушных тревог выглядит так:
Последствия ночной атаки по Киеву
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В КМВА сообщили, что на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.
"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесщина — особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", — говорится в сообщении КМВА.
Напомним, в Украине ночью 19 июля воздушная тревога раздается с полуночи. В Запорожье, Одессе, Харькове и Днепропетровской области раздаются мощные взрывы.
Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.