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Вибухи у Київській області: регіон відбивається від "шахедів"

19 липня 2023 02:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Київській області вночі 19 липня
Вибухи у Київській області: регіон відбивається від "шахедів"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 19 липня у Київській області лунають вибухи. Очевидно, в регіоні працює українська ППО. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Київській області вночі 19 липня

У Київській області гучно. Очевидно, працює наша повітряна оборона.

Повідомляється, що існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Нагадаємо, в Україні вночі 19 липня повітряна тривога лунає з опівночі. У Запоріжжі, Одесі, Харкові та Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. 

Близько першої ночі зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря — небезпека для півдня.

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