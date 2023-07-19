Вибухи у Київській області: регіон відбивається від "шахедів"

Вночі 19 липня у Київській області лунають вибухи. Очевидно, в регіоні працює українська ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Київській області вночі 19 липня

У Київській області гучно. Очевидно, працює наша повітряна оборона.

Повідомляється, що існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Нагадаємо, в Україні вночі 19 липня повітряна тривога лунає з опівночі. У Запоріжжі, Одесі, Харкові та Дніпропетровській області лунають потужні вибухи.

Близько першої ночі зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря — небезпека для півдня.