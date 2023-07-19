Вибухи у Київській області: регіон відбивається від "шахедів"
19 липня 2023 02:47
Вибухи у Київській області: регіон відбивається від "шахедів"
Вночі 19 липня у Київській області лунають вибухи. Очевидно, в регіоні працює українська ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Вибухи у Київській області вночі 19 липня
У Київській області гучно. Очевидно, працює наша повітряна оборона.
Повідомляється, що існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Нагадаємо, в Україні вночі 19 липня повітряна тривога лунає з опівночі. У Запоріжжі, Одесі, Харкові та Дніпропетровській області лунають потужні вибухи.
Близько першої ночі зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря — небезпека для півдня.