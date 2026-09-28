В ГСЧС рассказали подробности о попадании в клинику Добробут в Киеве

Клиника "Добробут" во время пожара. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве произошло попадание в здание клиники "Добробут" на улице Антоновича. В результате удара возник пожар, по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Павел Петров рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Клиника "Добробут" во время пожара. Фото: ГСЧС Киева

Попадание в клинику "Добробут"

По словам Петрова, попадание произошло на уровне четвертого этажа семиэтажного здания. После этого загорелась внешняя обшивка медицинского центра.

Огонь распространился по фасаду с первого до седьмого этажа. Кроме того, во дворе возле здания загорелись автомобили.

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Также возгорание частично возникло в соседнем четырехэтажном здании. Именно оттуда спасателям удалось эвакуировать пожилую женщину.

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Сколько людей пострадало

По последней информации представителя ГСЧС, на этой локации по меньшей мере три человека получили ранения. Других данных об их состоянии в комментарии он не привел.

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Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Работы проводили как непосредственно в поврежденном семиэтажном здании, так и возле соседнего объекта, где также возникло возгорание.

"Оттуда удалось спасти одну пожилую женщину — именно из четырехэтажного здания. По состоянию на данный момент пожар полностью ликвидирован", — отметил Петров.

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В "Добробуте" отреагировали на удар по клинике

В медицинской сети "Добробут" сообщили, что российские войска уже во второй раз атаковали медицинский центр на улице Антоновича. Все сотрудники и посетители остались живы, однако в результате удара пострадали семь человек, шестеро из которых — сотрудники "Добробута".

На место прибыли свободные бригады неотложной помощи сети. Медики оказали помощь пострадавшим, а нескольких человек доставили в приемные отделения других медицинских центров "Добробут".

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В результате атаки повреждены верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также нижние этажи — там пожар охватил помещения поликлиники. Со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна с первого по третий этажи, также повреждено медицинское оборудование.

"Мы выясняем объем повреждений. Медицинский центр не будет работать в ближайшие дни. Наша команда приложит все усилия, чтобы в ближайшее время возобновить работу медицинского центра", — сообщили в "Добробуте".

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после прямого попадания в трехэтажное здание НАН Украины в Киеве частично разрушены второй и третий этажи, а пожар охватил 900 квадратных метров.

Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на российскую атаку на Киев 28 сентября.