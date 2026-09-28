В ГСЧС рассказали подробности о попадании в клинику Добробут в Киеве

Пожар, возникший после атаки РФ на "Добробут", потушен: комментарий ГСЧС
В Киеве произошло попадание в здание клиники "Добробут" на улице Антоновича. В результате удара возник пожар, по меньшей мере три человека получили ранения.
Об этом начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Павел Петров рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.
Попадание в клинику "Добробут"
По словам Петрова, попадание произошло на уровне четвертого этажа семиэтажного здания. После этого загорелась внешняя обшивка медицинского центра.
Огонь распространился по фасаду с первого до седьмого этажа. Кроме того, во дворе возле здания загорелись автомобили.
Также возгорание частично возникло в соседнем четырехэтажном здании. Именно оттуда спасателям удалось эвакуировать пожилую женщину.
Сколько людей пострадало
По последней информации представителя ГСЧС, на этой локации по меньшей мере три человека получили ранения. Других данных об их состоянии в комментарии он не привел.
Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Работы проводили как непосредственно в поврежденном семиэтажном здании, так и возле соседнего объекта, где также возникло возгорание.
"Оттуда удалось спасти одну пожилую женщину — именно из четырехэтажного здания. По состоянию на данный момент пожар полностью ликвидирован", — отметил Петров.
В "Добробуте" отреагировали на удар по клинике
В медицинской сети "Добробут" сообщили, что российские войска уже во второй раз атаковали медицинский центр на улице Антоновича. Все сотрудники и посетители остались живы, однако в результате удара пострадали семь человек, шестеро из которых — сотрудники "Добробута".
На место прибыли свободные бригады неотложной помощи сети. Медики оказали помощь пострадавшим, а нескольких человек доставили в приемные отделения других медицинских центров "Добробут".
В результате атаки повреждены верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также нижние этажи — там пожар охватил помещения поликлиники. Со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна с первого по третий этажи, также повреждено медицинское оборудование.
"Мы выясняем объем повреждений. Медицинский центр не будет работать в ближайшие дни. Наша команда приложит все усилия, чтобы в ближайшее время возобновить работу медицинского центра", — сообщили в "Добробуте".
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после прямого попадания в трехэтажное здание НАН Украины в Киеве частично разрушены второй и третий этажи, а пожар охватил 900 квадратных метров.
Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на российскую атаку на Киев 28 сентября.