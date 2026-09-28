У ДСНС розповіли подробиці про влучання у клініку Добробут у Києві

Клініка "Добробут" під час пожежі. Фото: ДСНС Києва

У Києві сталося влучання у будівлю клініки "Добробут" на вулиці Антоновича. Унаслідок удару виникла пожежа, щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Клініка "Добробут" під час пожежі. Фото: ДСНС Києва

Влучання у клініку "Добробут"

За словами Петрова, влучання сталося на рівні четвертого поверху семиповерхової будівлі. Після цього загорілася зовнішня обшивка медичного центру.

Вогонь поширився фасадом із першого до сьомого поверху. Крім того, у дворі біля будівлі спалахнули автомобілі.

Також займання частково виникло в сусідній чотириповерховій будівлі. Саме звідти рятувальникам вдалося евакуювати жінку похилого віку.

Читайте також:

Скільки людей постраждало

За останньою інформацією речника ДСНС, на цій локації щонайменше троє людей отримали поранення. Інших даних про їхній стан у коментарі він не навів.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. Роботи проводили як безпосередньо у пошкодженій семиповерховій будівлі, так і біля сусіднього об'єкта, де також виникло займання.

"Звідти вдалося врятувати одну жінку похилого віку — саме з чотириповерхової будівлі. Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано", — зазначив Петров.

У "Добробуті" відреагували на удар по клініці

У медичній мережі "Добробут" повідомили, що російські війська вже вдруге атакували медичний центр на вулиці Антоновича. Усі працівники та відвідувачі залишилися живими, однак унаслідок удару постраждали семеро людей, шестеро з яких — працівники "Добробуту".

На місце прибули вільні бригади невідкладної допомоги мережі. Медики надали допомогу постраждалим, а кількох людей доправили до приймальних відділень інших медичних центрів "Добробуту".

У результаті атаки пошкоджені верхні поверхи, де розташована Академія "Добробут", а також нижні поверхи — там пожежа охопила приміщення поліклініки. З боку внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна з першого по третій поверхи, також пошкоджене медичне обладнання.

"Ми з’ясовуємо обсяг пошкоджень. Медичний центр не працюватиме ближчі дні. Наша команда докладе всіх зусиль, щоби найближчим часом відновити роботу медичного центру", — повідомили у "Добробуті".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після прямого влучання у триповерхову будівлю НАН України в Києві частково зруйновані другий і третій поверхи, а пожежа охопила 900 квадратних метрів.

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на російську атаку на Київ 28 вересня.