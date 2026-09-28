У ДСНС розповіли подробиці про влучання у клініку Добробут у Києві

Пожежу після атаки РФ по "Добробуту" ліквідували: коментар ДСНС
У Києві сталося влучання у будівлю клініки "Добробут" на вулиці Антоновича. Унаслідок удару виникла пожежа, щонайменше троє людей отримали поранення.
Про це начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.
Влучання у клініку "Добробут"
За словами Петрова, влучання сталося на рівні четвертого поверху семиповерхової будівлі. Після цього загорілася зовнішня обшивка медичного центру.
Вогонь поширився фасадом із першого до сьомого поверху. Крім того, у дворі біля будівлі спалахнули автомобілі.
Також займання частково виникло в сусідній чотириповерховій будівлі. Саме звідти рятувальникам вдалося евакуювати жінку похилого віку.
Скільки людей постраждало
За останньою інформацією речника ДСНС, на цій локації щонайменше троє людей отримали поранення. Інших даних про їхній стан у коментарі він не навів.
Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. Роботи проводили як безпосередньо у пошкодженій семиповерховій будівлі, так і біля сусіднього об'єкта, де також виникло займання.
"Звідти вдалося врятувати одну жінку похилого віку — саме з чотириповерхової будівлі. Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано", — зазначив Петров.
У "Добробуті" відреагували на удар по клініці
У медичній мережі "Добробут" повідомили, що російські війська вже вдруге атакували медичний центр на вулиці Антоновича. Усі працівники та відвідувачі залишилися живими, однак унаслідок удару постраждали семеро людей, шестеро з яких — працівники "Добробуту".
На місце прибули вільні бригади невідкладної допомоги мережі. Медики надали допомогу постраждалим, а кількох людей доправили до приймальних відділень інших медичних центрів "Добробуту".
У результаті атаки пошкоджені верхні поверхи, де розташована Академія "Добробут", а також нижні поверхи — там пожежа охопила приміщення поліклініки. З боку внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна з першого по третій поверхи, також пошкоджене медичне обладнання.
"Ми з’ясовуємо обсяг пошкоджень. Медичний центр не працюватиме ближчі дні. Наша команда докладе всіх зусиль, щоби найближчим часом відновити роботу медичного центру", — повідомили у "Добробуті".
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після прямого влучання у триповерхову будівлю НАН України в Києві частково зруйновані другий і третій поверхи, а пожежа охопила 900 квадратних метрів.
Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на російську атаку на Київ 28 вересня.