Прав тот, кто проводит следственные действия: Ступак о столкновении между СБУ и ГУР

Военный эксперт Иван Ступак. Фото: Иван Ступак/Facebook

Вооруженное столкновение с участием сотрудников СБУ и ГУР в Киеве требует исключительно правовой оценки и немедленного проведения тщательного официального расследования. Военный эксперт Иван Ступак подчеркнул, что любое сопротивление правоохранителям во время исполнения ими служебных обязанностей автоматически влечет за собой строгую уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Об этом эксперт Иван Ступак рассказал в эфире День.LIVE.

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Приоритет закона во время следственных действий

Военный эксперт убежден, что при выполнении официальных процессуальных процедур правота всегда остается на стороне структуры, непосредственно проводящей следственные действия.

"Кто проводит следственные действия — тот и прав. То есть ни одно другое лицо, государственный орган, государственный служащий не имеет права оказывать сопротивление. За это предусмотрена уголовная ответственность, пока следователи, которые будут расследовать это уголовное правонарушение, эту стрельбу, не придут к противоположному выводу", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что пока следователи ГБР и прокуроры не докажут обратное, любые попытки заблокировать работу следственной группы считаются серьезным преступлением.

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Ни одно постороннее лицо, государственный служащий или другое ведомство не имеет никакого юридического права вмешиваться или препятствовать работе оперативников.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора начали расследование вооруженного конфликта между представителями СБУ и ГУР в Киеве. Адвокат задержанного военного Тарас Боровский рассказал, что предшествовало перестрелке, и призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства применения боевого оружия.

Также мы сообщали, что, по версии СБУ, неизвестные вооруженные лица напали на следственную группу СБУ во время спецоперации в Киеве. А глава Офиса президента, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что никто в стране не имеет права безнаказанно похищать действующих военнослужащих и отдавать преступные приказы о применении оружия на улицах городов.