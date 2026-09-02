Правий той, хто проводить слідчі дії: Ступак про сутичку СБУ і ГУР

Військовий експерт Іван Ступак. Фото: Іван Ступак/Facebook

Збройна сутичка за участю співробітників СБУ та ГУР у Києві вимагає виключно правової оцінки та негайного проведення ретельного офіційного розслідування. Військовий експерт Іван Ступак наголосив, що будь-який спротив правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків автоматично тягне за собою сувору кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Про це експерт Іван Ступак розповів у ефірі День.LIVE.

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Пріоритет закону під час слідчих дій

Військовий експерт переконаний, що під час виконання офіційних процесуальних процедур правота завжди залишається на боці структури, яка безпосередньо проводить слідчі дії.

"Хто проводить слідчі дії — той і правий. Тобто жодна інша особа, державний орган, державний службовець не має права чинити опір. За це передбачена кримінальна відповідальність, допоки слідчі, які будуть розслідувати це кримінальне правопорушення, цю стрілянину, не дійдуть до зворотнього висновку", – підкреслив експерт.

Він наголосив, що допоки слідчі ДБР та прокурори не доведуть протилежне, будь-які спроби заблокувати роботу слідчої групи вважаються серйозним злочином.

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Жодна стороння особа, державний службовець чи інше відомство не мають жодного юридичного права втручатися або заважати роботі оперативників.

Як писали Новини.LIVE раніше, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора розпочали слідство щодо збройного конфлікту між представниками СБУ та ГУР у Києві. Адвокат затриманого військового Тарас Боровський розказав, що передувало стрілянині та закликав правоохоронців з'ясувати всі обставини застосування бойової зброї.

Також ми повідомляли, що за версією СБУ, невідомі "озброєні особи" напали на слідчу групу СБУ під час спецоперації в Києві. А керівник Офісу президента, ексначалник ГУР Кирило Буданов заявив, що ніхто в країні не має права безкарно викрадати чинних військовослужбовців та віддавати злочинні накази про застосування зброї на вулицях міст.