Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Правительство недовольно распределением генерации в Киеве

Правительство недовольно распределением генерации в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 10:45
Шмыгаль заявил о проблемах с распределенной генерацией в Киеве
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сейчас демонстрирует один из худших показателей по внедрению распределенной генерации электроэнергии. По его словам, именно эта проблема непосредственно влияет на стабильность электроснабжения в столице.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время выступления на пленарном заседании в Верховной Раде.

Реклама
Читайте также:

Шмыгаль заявил, что из-за бюрократии тормозится установка нового оборудования для энергообъектов

Глава правительства обратил внимание, что в отдельных случаях необходимое оборудование для резервного и автономного питания уже закуплено, однако его ввод в эксплуатацию затягивается. Причинами таких задержек Шмыгаль назвал как технические сложности, так и бюрократические процедуры, которые замедляют процесс подключения генерационных мощностей.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с внедрением распределенной генерации находится на контроле правительства. Он подчеркнул, что за срывы сроков и бездействие в этом вопросе будет предусматриваться персональная ответственность должностных лиц.

Напомним, в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских атак на энергетические объекты.

Из-за масштабных отключений электроэнергии в столице продолжат каникулы.

Также генеральный директор энергетической компании сказал, какова ситуация с электроснабжением в Киеве.

Депутат Киевсовета объяснила в каких случаях возможно отселение киевлян из домов на время блэкаутов.

Киев электроэнергия энергосистема отключения света бюрократия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации