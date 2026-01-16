Шмыгаль заявил о проблемах с распределенной генерацией в Киеве

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сейчас демонстрирует один из худших показателей по внедрению распределенной генерации электроэнергии. По его словам, именно эта проблема непосредственно влияет на стабильность электроснабжения в столице.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время выступления на пленарном заседании в Верховной Раде.

Глава правительства обратил внимание, что в отдельных случаях необходимое оборудование для резервного и автономного питания уже закуплено, однако его ввод в эксплуатацию затягивается. Причинами таких задержек Шмыгаль назвал как технические сложности, так и бюрократические процедуры, которые замедляют процесс подключения генерационных мощностей.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с внедрением распределенной генерации находится на контроле правительства. Он подчеркнул, что за срывы сроков и бездействие в этом вопросе будет предусматриваться персональная ответственность должностных лиц.

