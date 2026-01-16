Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Уряд незадоволений станом розподіленої генерації в Києві

Уряд незадоволений станом розподіленої генерації в Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:45
Шмигаль заявив про проблеми з розподіленою генерацією в Києві
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Київ наразі демонструє один із найгірших показників щодо впровадження розподіленої генерації електроенергії. За його словами, саме ця проблема безпосередньо впливає на стабільність електропостачання в столиці.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на пленарному засіданні у Верховній Раді. 

Реклама
Читайте також:

Шмигаль заявив, що через бюрократію гальмується встановлення нового  обладнання для енергооб'єктів

Глава уряду звернув увагу, що в окремих випадках необхідне обладнання для резервного та автономного живлення вже закуплене, однак його введення в експлуатацію затягується. Причинами таких затримок Шмигаль назвав як технічні складнощі, так і бюрократичні процедури, які сповільнюють процес підключення генераційних потужностей.

Прем'єр-міністр наголосив, що ситуація з впровадженням розподіленої генерації перебуває на контролі уряду. Він підкреслив, що за зриви термінів і бездіяльність у цьому питанні передбачатиметься персональна відповідальність посадових осіб.

Нагадаємо, в Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських атак на енергетичні об'єкти. 

Через масштабні відключення електроенергії у столиці продовжать канікули.

Також генеральний директор енергетичної компанії сказав, яка ситуація з електропостачанням в Києві.

Депутатка Київради пояснила в яких випадках можливе відселення киян з будинків на час блекаутів.

Київ електроенергія енергосистема відключення світла бюрократія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації