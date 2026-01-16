Шмигаль заявив про проблеми з розподіленою генерацією в Києві

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Київ наразі демонструє один із найгірших показників щодо впровадження розподіленої генерації електроенергії. За його словами, саме ця проблема безпосередньо впливає на стабільність електропостачання в столиці.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на пленарному засіданні у Верховній Раді.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль заявив, що через бюрократію гальмується встановлення нового обладнання для енергооб'єктів

Глава уряду звернув увагу, що в окремих випадках необхідне обладнання для резервного та автономного живлення вже закуплене, однак його введення в експлуатацію затягується. Причинами таких затримок Шмигаль назвав як технічні складнощі, так і бюрократичні процедури, які сповільнюють процес підключення генераційних потужностей.

Прем'єр-міністр наголосив, що ситуація з впровадженням розподіленої генерації перебуває на контролі уряду. Він підкреслив, що за зриви термінів і бездіяльність у цьому питанні передбачатиметься персональна відповідальність посадових осіб.

Нагадаємо, в Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських атак на енергетичні об'єкти.

Через масштабні відключення електроенергії у столиці продовжать канікули.

Також генеральний директор енергетичної компанії сказав, яка ситуація з електропостачанням в Києві.

Депутатка Київради пояснила в яких випадках можливе відселення киян з будинків на час блекаутів.