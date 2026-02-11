Правительство усиливает ПВО в Киеве из-за угрозы атак РФ по энергетике

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В среду, 11 февраля, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о проведении закрытого заседания Штаба по поручению Президента Украины. На заседании, в котором принимали участие военные, обсуждали меры по усилению противовоздушной обороны столицы в контексте возможных дальнейших атак России.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Защита энергосистемы Киева

По словам Шмыгаля, особое внимание было уделено защите энергообъектов. Также определили и приоритезировали другие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в дополнительной защите.

В рамках координации все ответственные министерства, городские власти и энергетические компании получили конкретные задачи для обеспечения безопасности энергосистемы и минимизации возможных повреждений от российских ударов. Министр подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети.

По словам Президента, Россия не предоставила ответа на предложение по энергетическому перемирию.