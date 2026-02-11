Відео
Головна Київ Уряд посилює ППО у Києві через загрозу атак РФ по енергетиці

Уряд посилює ППО у Києві через загрозу атак РФ по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 22:12
Уряд посилює ППО у Києві через загрозу атак РФ по енергетиці
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У середу, 11 лютого, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про проведення закритого засідання Штабу за дорученням Президента України. На засіданні, в якому брали участь військові, обговорювали заходи щодо посилення протиповітряної оборони столиці у контексті можливих подальших атак Росії.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Захист енергосистеми Києва

За словами Шмигаля, особлива увага була приділена захисту енергообʼєктів. Також визначили та пріоритезували інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують додаткового захисту.

У рамках координації всі відповідальні міністерства, міська влада та енергетичні компанії отримали конкретні завдання для забезпечення безпеки енергосистеми та мінімізації можливих пошкоджень від російських ударів. Міністр наголосив, що робота в цьому напрямі триває.

Нагадаємо, що раніше голова держави Володимир Зеленський заявив, що російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. 

За словами Президента, Росія не надала відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
