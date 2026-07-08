Правительство выделило более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российской атаки

Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

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Кабинет министров Украины выделил более 3 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий одной из самых массированных российских атак на Киевскую область. Средства будут направлены на восстановление города Вишневое.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

В Украине создадут национальные бригады восстановления

По словам министра, в ходе российского удара были повреждены 280 жилых домов, из которых 253 — частные и 27 — многоквартирные. Выделенное финансирование будет направлено на восстановление жилья, капитальный ремонт поврежденных зданий, восстановление инженерных сетей, а также выплату компенсаций по программе "єВідновлення".

Кроме того, правительство утвердило порядок создания национальных восстановительных бригад, которые будут помогать громадам оперативно ликвидировать последствия российских атак. В состав таких бригад будут входить специалисты предприятий, имеющие опыт проведения аварийно-восстановительных работ, а их деятельность будет координировать "Укрзализныця". Бригады будут привлекаться к восстановлению поврежденных жилых домов, а также объектов тепло-, водо- и электроснабжения.

По словам Кулебы, новый механизм должен сократить время ликвидации последствий обстрелов и усилить возможности громад быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки в Вишневом погибли девять человек, ещё 29 получили ранения. Значительные разрушения понесли жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 8 июля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками на Киев. В результате удара были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.