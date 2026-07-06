Вишневое атаковала РФ 6 июля — количество жертв возросло до 7

Последствия удара по Вишневому. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела Киевской области погибли семь человек, еще 29 получили ранения. Среди пострадавших — четверо спасателей, участвовавших в ликвидации последствий удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и Министерство внутренних дел.

Какая ситуация в Вишневом после обстрелов

Спасатели рассказали, что Вишневое понесло наибольшие разрушения. На месте атаки непрерывно работают ГСЧС, медики, сотрудники Украинского Красного Креста и все другие службы. Также продолжается обследование жилого сектора на наличие взрывоопасных предметов, а также ликвидация последствий разрушений.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте попадания в Вишневом. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: ГСЧС

В то же время в МВД отметили, что в зоне поражения оказались более 200 частных домов, десятки из них разрушены или повреждены.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вместе с главой ГСЧС Украины Андреем Даником, руководством Киевской ОВА и полиции Киевской области посетили зону поражения в результате вражеского удара по Киевской области.

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"Около 50 человек ночью были эвакуированы на бронированном транспорте. Более 500 жителей совместно с местными органами власти временно перевезли в безопасные места. Помогаем людям добраться до автобусов и выехать в подготовленные пункты", — сообщил министр.

Для координации работы всех служб в Вишневом развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. К работам в Киевской области привлечены 478 спасателейи 120 единиц техники.

По данным МВД, по состоянию на 17:15 в результате атаки в Украине погибли 22 человека, еще 87 пострадали, среди них семеро детей, четверо спасателей и один полицейский.

В то же время в Киеве погибли 15 человек, 58 получили ранения. В Киевской области подтверждена гибель семи человек, ещё 29 человек пострадали, в том числе четверо спасателей во время ликвидации последствий атаки.

Как писали Новини.LIVE, взрывы в Вишневом уже стихли, однако тушение пожаров и обследование поврежденных кварталов все еще продолжаются. Значительные повреждения получили объекты как минимум на пяти улицах.

Также Укрзализныця ограничила движение поездов в Киевской области из-за атаки РФ. В УЗ просят пассажиров внимательно следить за уведомлениями в приложении.