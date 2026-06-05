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Главная Киев Правительство выделило Киеву еще 2 миллиарда на подготовку к зиме

Правительство выделило Киеву еще 2 миллиарда на подготовку к зиме

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 22:41
Правительство выделило Киеву дополнительные 2 миллиарда на подготовку к зиме
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Правительство планирует выделить Киеву дополнительно 2 млрд гривен на подготовку к зиме. Эти средства пойдут на защиту энергообъектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения. Деньги выделяются в рамках "Плана устойчивости столицы".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство хочет защитить киевлян зимой

Дополнительный финансовый ресурс для столицы должен быть направлен на то, чтобы защитить людей от перебоев с теплоснабжением зимой.

В частности, государство профинансирует закупку блочно-модульных котельных. На это правительство уже выделило 966 млн гривен.

"Правительство помогает местным властям в полной мере реализовать План устойчивости столицы и должным образом подготовить город к зиме", — отметила Юлия Свириденко.

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Ранее Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с руководителями областных военных администраций. На встрече было принято решение, что с 1 сентября ученики 1-11 классов будут получать бесплатное питание.

Также мы сообщали, что правительство выделило из резервного фонда 281 млн гривен для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращали украинцам свет и тепло после российских массированных атак. Каждый из 14-ти тысяч работников получит дополнительно по 20 тысяч гривен.

Киев Юлия Свириденко правительство
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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