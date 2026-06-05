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Головна Київ Уряд виділив Києву додаткові 2 мільярди на підготовку до зими

Уряд виділив Києву додаткові 2 мільярди на підготовку до зими

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 22:41
Уряд виділив Києву додаткові 2 мільярди на підготовку до зими
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Уряд планує виділити Києву додатково 2 млрд гривень на підготовку до зими. Ці кошти підуть на захист енергообʼєктів та забезпечення безперебійного теплопостачання. Гроші виділяються у рамках "Плану стійкості столиці".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. 

Уряд хоче захистити киян взимку

Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку.

Зокрема, держава профінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це уряд вже виділив 966 млн гривень.

"Уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати План стійкості столиці та належним чином підготувати місто до зими", — наголосила Юлія Свириденко. 

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Раніше Новини.LIVE писали, що премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій. На зустрічі було ухвалено рышення, що з 1 вересня учні 1-11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування.

Також ми повідомляли, що уряд виділив з резервного фонду 281 млн гривень для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертали українцям світло і тепло після російських масованих атак. Кожен з 14-ти тисяч працівників отримає додатково по 20 тисяч гривень

Київ Юлія Свириденко уряд
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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