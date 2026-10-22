Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Советы мэра Виталия Кличко по эвакуации из столицы являются помощью России. Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов резко раскритиковал мэра за неподготовленность Киева к кризисным ситуациям, несмотря на миллиардные бюджеты и полный контроль над городскими властями на протяжении последних двенадцати лет.

Об этом Максим Бахматов заявил в эфире эксклюзивной программы "Київський час".

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Бахматов считает призывы Кличко покинуть Киев предательством

Предложения уезжать из Киева играют на руку российскому диктатору. Такое мнение озвучил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов. Чиновник убежден, что у столичных властей было достаточно времени, полномочий и финансовых средств для обеспечения нормальной жизнедеятельности города в условиях чрезвычайных ситуаций, однако они полностью провалили эту задачу.

"Уезжать из Киева — значит помочь Путину победить Киев. Помните об этом. Уезжать из Харькова — значит помочь Путину победить Харьков", — подчеркнул глава района.

По его словам, когда чиновник, располагающий колоссальными ресурсами, советует людям бежать, это свидетельствует о бездарности, предательстве и неэффективном управлении столицей Украины. По мнению Максима Бахматова, мэр дает такие "экспертные" советы по эвакуации исключительно потому, что хорошо осознает масштабы реальных проблем и знает, с какими трудностями сталкивается Киев сегодня.

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Миллиардные бюджеты и отсутствие результата

Глава Деснянской РГА напомнил, что Виталий Кличко держит власть в своих руках уже 12 лет. Он одновременно занимает должности мэра, главы КГГА и председателя Киевсовета, имея там лояльное большинство от партии "УДАР". Кроме того, под его руководством находятся все заместители, департаменты и коммунальные предприятия города.

"За 5 лет полномасштабного вторжения он распределил 500 миллиардов гривен бюджета", — подчеркнул Максим Бахматов.

Он добавил, что, обладая абсолютным контролем над столицей и гигантскими средствами, руководство города ничего не сделало для защиты киевлян. Поведение мэра чиновник назвал паникой.

Отдельно глава района привёл пример харьковских властей, которые никогда не призывают местных жителей покидать дома, а наоборот работают над тем, чтобы сплотить сообщество. По его информации, в Харькове функционируют сотни мобильных укрытий, которые качественно оборудованы экранами, камерами наблюдения и кулерами с водой.

Зато в столице, как отметил чиновник, после заявлений о необходимости выезда риторика мэра резко изменилась. В парламенте прозвучали заверения в полной готовности к вызовам и отчеты о наличии 700 генераторов.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за масштабных российских обстрелов столица оказалась в условиях выживания перед самой суровой зимой. Он посоветовал горожанам по возможности временно уехать к родственникам за пределы города, хотя и подчеркнул, что о полной эвакуации пока речь не идет.

Всего с начала 2026 года войска РФ нанесли почти полсотни ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам Киева. Из-за недавнего повреждения подстанций сразу в четырех правобережных районах упало давление воды, коммунальные службы едва успевают восстанавливать линии.

В то же время работа столичных властей вызвала жесткую критику на высшем уровне и волну возмущения среди горожан. Премьер-министр Сергей Корецкий публично заявил, что Киев мог гораздо лучше подготовиться к морозам, и указал на проблемы в сотрудничестве с руководством города.

Параллельно на Крещатике вспыхнули протесты. Люди вышли к мэрии с плакатами "Кличко на нары" и "Мэр в аварийном состоянии", требуя немедленной отставки Виталия Кличко и его личной ответственности за критическое состояние городской инфраструктуры.