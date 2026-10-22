Голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Поради мера Віталія Кличка щодо евакуації зі столиці є допомогою Росії. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов різко розкритикував міського голову за непідготовленість Києва до кризових ситуацій, попри мільярдні бюджети та цілковитий контроль над міською владою протягом останніх дванадцяти років.

Про це Максим Бахматов висловився в ефірі ексклюзивної програми "Київський час".

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Бахматов вважає заклики Кличка покинути Київ зрадою

Пропозиції виїжджати з Києва працюють безпосередньо на користь російського диктатора. Таку думку озвучив очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов. Посадовець переконаний, що столична влада мала достатньо часу, повноважень та фінансових засобів для забезпечення нормальної життєдіяльності міста в умовах надзвичайних ситуацій, проте повністю провалила це завдання.

"Виїжджати з Києва – це допомогти Путіну перемогти Київ. Пам'ятайте про це. Виїжджати з Харкова – це допомогти Путіну перемогти Харків", — підкреслив керівник району.

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За його словами, коли посадовець із колосальним ресурсом радить людям тікати, це є свідченням бездарності, зради та неефективного управління столицею України. На переконання Максима Бахматова, міський голова дає такі експертні поради щодо евакуації виключно через те, що добре усвідомлює масштаби реальних проблем та знає об'єм проблем, які має Київ сьогодні.

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Мільярдні бюджети та відсутність результату

Очільник Деснянської РДА нагадав, що Віталій Кличко тримає у своїх руках владу вже 12 років. Він одночасно обіймає посади мера, голови КМДА та очільника Київради, маючи там лояльну більшість від партії "УДАР". Крім того, під його керівництвом перебувають усі заступники, департаменти та комунальні підприємства міста.

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"За 5 років повномасштабного вторгнення він розподілив 500 мільярдів гривень бюджету", — наголосив Максим Бахматов.

Він додав, що, маючи абсолютний контроль над столицею та гігантські кошти, керівництво міста нічого не зробило для захисту киян. Поведінку мера посадовець назвав панікерством.

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Окремо керівник району навів приклад харківської влади, яка ніколи не закликає місцевих жителів покидати домівки, а навпаки працює над тим, щоб гуртувати громаду. За його інформацією, у Харкові функціонують сотні мобільних укриттів, які якісно обладнані екранами, камерами спостереження та кулерами з водою.

Натомість у столиці, як зазначив посадовець, після заяв про необхідність виїзду, риторика мера різко змінилася. У парламенті пролунали запевнення у повній готовності до викликів і звіти про наявність 700 генераторів.

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Новини.LIVE інформували, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що через масштабні російські обстріли столиця опинилася в умовах виживання перед найважчою зимою. Він порадив містянам за можливості тимчасово виїхати до родичів за межі міста, хоча й підкреслив, що про повну евакуацію наразі не йдеться.

Загалом від початку 2026 року війська РФ завдали майже пів сотні ракетно-дронових ударів по енергетиці Києва. Через нещодавнє пошкодження підстанцій одразу в чотирьох правобережних районах падав тиск води, комунальні служби ледь встигають відновлювати лінії.

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Водночас робота столичної влади викликала жорстку критику на вищому рівні та хвилю обурення серед містян. Прем'єр-міністр Сергій Корецький публічно заявив, що Київ міг набагато краще підготуватися до морозів, і вказав на проблеми у співпраці з керівництвом міста.

Паралельно на Хрещатику спалахнули протести. Люди вийшли до мерії з плакатами "Кличка на нари" та "Мер в аварійному стані", вимагаючи негайної відставки Віталія Кличка та його особистої відповідальності за критичний стан міської інфраструктури.