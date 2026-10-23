Пробки у Южного моста: Киев парализовал транспортный коллапс
Масштабные пробки парализовали движение у Южного моста в Киеве утром в пятницу, 23 октября, особенно в направлении правого берега. В связи с мерами безопасности переправа работает с ограничениями. Возле станции метро "Осокарки" образовались огромные толпы людей, ожидающих транспорт даже во время воздушной тревоги.
Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
Коллапс на левом берегу и толпы пассажиров
Как сообщила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Анастасия Жиденко, ситуация непосредственно возле станции метро "Осокорки" напряженная.
На остановках наземного транспорта образовались огромные очереди из горожан, спешащих на работу. Аналогичная картина наблюдается и внутри самой станции метро, где пассажиры массово ожидают поездов. При этом в обратном направлении, когда съемочная группа ехала с правого на левый берег, автомобили двигались свободно без каких-либо задержек.
В настоящее время проезд по Южному мосту ограничен из-за мер безопасности, введенных городскими властями. В частности, при движении с правого на левый берег автомобили могут перемещаться по стратегической переправе только по одной полосе. Об этом следует помнить водителям при планировании своих маршрутов.
Во время недавней воздушной тревоги, несмотря на объявленный желтый уровень опасности, большое количество людей оставалось на улицах, продолжая ждать маршрутки и автобусы.
"Хотелось бы все же, чтобы ситуация улучшалась и создавались какие-то условия для киевлян", — отметила репортер.
Новини.LIVE сообщали, что накануне, 22 октября, ночной массированный удар России с применением баллистических ракет и дронов нанес Киеву значительные инфраструктурные разрушения. В Оболонском районе баллистическая ракета попала прямо в гипермаркет "Эпицентр" на Почайной, после чего пламя перекинулось на соседний торговый центр и грузовое отделение почты.
Кроме того, в результате атаки пострадала инфраструктура метрополитена, а на Южном мосту утром пришлось частично перекрыть движение транспорта.
На фоне постоянных ударов Владимир Зеленский заявил, что власть Киева нужно срочно укреплять людьми, умеющими молниеносно реагировать на вызовы войны. В то же время президент отметил, что найти нового руководителя для Киевской городской военной администрации пока крайне сложно.