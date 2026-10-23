Люди ждут общественный транспорт, застрявший в пробках. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Масштабные пробки парализовали движение у Южного моста в Киеве утром в пятницу, 23 октября, особенно в направлении правого берега. В связи с мерами безопасности переправа работает с ограничениями. Возле станции метро "Осокарки" образовались огромные толпы людей, ожидающих транспорт даже во время воздушной тревоги.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Коллапс на левом берегу и толпы пассажиров

Как сообщила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Анастасия Жиденко, ситуация непосредственно возле станции метро "Осокорки" напряженная.

На остановках наземного транспорта образовались огромные очереди из горожан, спешащих на работу. Аналогичная картина наблюдается и внутри самой станции метро, где пассажиры массово ожидают поездов. При этом в обратном направлении, когда съемочная группа ехала с правого на левый берег, автомобили двигались свободно без каких-либо задержек.

Люди ждут транспорт. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В настоящее время проезд по Южному мосту ограничен из-за мер безопасности, введенных городскими властями. В частности, при движении с правого на левый берег автомобили могут перемещаться по стратегической переправе только по одной полосе. Об этом следует помнить водителям при планировании своих маршрутов.

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Люди ждут во время тревоги на остановке. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Во время недавней воздушной тревоги, несмотря на объявленный желтый уровень опасности, большое количество людей оставалось на улицах, продолжая ждать маршрутки и автобусы.

Пробки в Киеве 23 октября. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

"Хотелось бы все же, чтобы ситуация улучшалась и создавались какие-то условия для киевлян", — отметила репортер.

Новини.LIVE сообщали, что накануне, 22 октября, ночной массированный удар России с применением баллистических ракет и дронов нанес Киеву значительные инфраструктурные разрушения. В Оболонском районе баллистическая ракета попала прямо в гипермаркет "Эпицентр" на Почайной, после чего пламя перекинулось на соседний торговый центр и грузовое отделение почты.

Кроме того, в результате атаки пострадала инфраструктура метрополитена, а на Южном мосту утром пришлось частично перекрыть движение транспорта.

На фоне постоянных ударов Владимир Зеленский заявил, что власть Киева нужно срочно укреплять людьми, умеющими молниеносно реагировать на вызовы войны. В то же время президент отметил, что найти нового руководителя для Киевской городской военной администрации пока крайне сложно.