Рух Південним мостом у Києві: чому відкрита лише одна смуга

Люди очікують на громадський транспорт, який застряг в заторах. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Масштабні затори паралізували рух біля Південного мосту в Києві вранці у п'ятницю, 23 жовтня, особливо в напрямку правого берега. Через безпекові заходи переправа працює з обмеженнями. Біля станції метро "Осокарки" утворилися величезні натовпи, які чекають на транспорт навіть під час повітряної тривоги.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Колапс на лівому березі та натовпи пасажирів

Як повідомила в ефірі програми Ранок.LIVE журналістка Анастасія Жиденко, ситуація безпосередньо біля станції метро "Осокорки" напружена.

На зупинках наземного транспорту утворилися величезні черги з містян, які поспішають на роботу. Аналогічна картина спостерігається і всередині самої станції підземки, де пасажири масово очікують на поїзди. При цьому в зворотному напрямку, коли знімальна група їхала з правого на лівий берег, автомобілі рухалися вільно без жодних затримок.

Люди чекають на транспорт. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Наразі проїзд Південним мостом обмежено через заходи безпеки, запроваджені міською владою. Зокрема, якщо рухатися з правого на лівий берег, автомобілі можуть пересуватися стратегічною переправою лише однією смугою. Це варто враховувати водіям під час планування власних маршрутів.

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Люди очікують під час тривоги на зупинці. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Під час нещодавньої повітряної тривоги, попри оголошений жовтий рівень небезпеки, велика кількість людей залишалася на вулицях, продовжуючи очікувати на маршрутки та автобуси.

Затори в Києві 23 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

"Хочеться все ж таки, щоб покращувалася ситуація і створювалися якісь умови для киян", — зазначила репортерка.

Новини.LIVE повідомляли, що напередодні, 22 жовтня, нічний масований удар Росії балістикою та дронами завдав Києву значних інфраструктурних руйнувань. В Оболонському районі балістична ракета поцілила прямо в гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній, після чого полум'я перекинулося на сусідній торговельний центр і вантажне відділення пошти.

Крім того, через наслідки атаки постраждала інфраструктура метрополітену, а на Південному мосту зранку довелося частково перекривати рух транспорту.

На тлі постійних ударів Володимир Зеленський заявив, що владу Києва потрібно терміново посилювати людьми, які вміють блискавично реагувати на виклики війни. Водночас президент зауважив, що знайти нового очільника для Київської міської військової адміністрації наразі вкрай складно.