Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на подъездах к Южному мосту уже несколько недель наблюдаются затруднения дорожного движения, из-за которых водители вынуждены тратить больше времени на поездки. В последнее время ситуация несколько улучшилась, однако пробки продолжают возникать, особенно утром, когда значительное количество автомобилей движется с левого берега столицы на правый.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Реклама

Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LІVE/Диана Шлыкова

Какая ситуация на подъездах к Южному мосту

Несмотря на некоторое улучшение дорожной ситуации, водители до сих пор сталкиваются с задержками на подъездах к Южному мосту.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в утренние часы, когда увеличивается количество автомобилей, направляющихся с левобережной части столицы на правый берег.

Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LІVE/Диана Шлыкова

Из-за интенсивного транспортного потока время поездки может увеличиваться. При этом в последнее время пробки стали менее серьезными, чем в предыдущие недели.

Читайте также:

Отметим, что водителям, которые планируют маршрут через Южный мост, стоит учитывать возможные задержки, особенно во время утренних поездок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил о недостаточной готовности столицы к зиме. По его словам, город остается уязвимым к перебоям с теплоснабжением из-за российских атак. При этом около 4,5–5 млрд грн предусмотрены на проекты, которые практически не реализованы.

Также Новини.LIVE писал, что резервное электропитание систем водоснабжения и канализации Киева полноценно заработает только в январе 2027 года. Народный депутат Леся Забуранная объяснила задержку поздним заказом оборудования.