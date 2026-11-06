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Главная Киев Пробки у Южного моста: ситуация на дорогах Киева

Пробки у Южного моста: ситуация на дорогах Киева

Ua ru
6 ноября 2026 09:05
На подъездах к Южному мосту по-прежнему наблюдаются пробки Новини.LIVE
Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на подъездах к Южному мосту уже несколько недель наблюдаются затруднения дорожного движения, из-за которых водители вынуждены тратить больше времени на поездки. В последнее время ситуация несколько улучшилась, однако пробки продолжают возникать, особенно утром, когда значительное количество автомобилей движется с левого берега столицы на правый.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Пробки на левом берегу Киева
Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LІVE/Диана Шлыкова

Какая ситуация на подъездах к Южному мосту

Несмотря на некоторое улучшение дорожной ситуации, водители до сих пор сталкиваются с задержками на подъездах к Южному мосту.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в утренние часы, когда увеличивается количество автомобилей, направляющихся с левобережной части столицы на правый берег.

Пробки на левом берегу Киева
Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LІVE/Диана Шлыкова

Из-за интенсивного транспортного потока время поездки может увеличиваться. При этом в последнее время пробки стали менее серьезными, чем в предыдущие недели.

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Отметим, что водителям, которые планируют маршрут через Южный мост, стоит учитывать возможные задержки, особенно во время утренних поездок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил о недостаточной готовности столицы к зиме. По его словам, город остается уязвимым к перебоям с теплоснабжением из-за российских атак. При этом около 4,5–5 млрд грн предусмотрены на проекты, которые практически не реализованы.

Также Новини.LIVE писал, что резервное электропитание систем водоснабжения и канализации Киева полноценно заработает только в январе 2027 года. Народный депутат Леся Забуранная объяснила задержку поздним заказом оборудования.

Киев пробки автомобиль общественный транспорт Южный мост
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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