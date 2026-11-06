Пробки у Южного моста: ситуация на дорогах Киева
В Киеве на подъездах к Южному мосту уже несколько недель наблюдаются затруднения дорожного движения, из-за которых водители вынуждены тратить больше времени на поездки. В последнее время ситуация несколько улучшилась, однако пробки продолжают возникать, особенно утром, когда значительное количество автомобилей движется с левого берега столицы на правый.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Какая ситуация на подъездах к Южному мосту
Несмотря на некоторое улучшение дорожной ситуации, водители до сих пор сталкиваются с задержками на подъездах к Южному мосту.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в утренние часы, когда увеличивается количество автомобилей, направляющихся с левобережной части столицы на правый берег.
Из-за интенсивного транспортного потока время поездки может увеличиваться. При этом в последнее время пробки стали менее серьезными, чем в предыдущие недели.
Отметим, что водителям, которые планируют маршрут через Южный мост, стоит учитывать возможные задержки, особенно во время утренних поездок.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил о недостаточной готовности столицы к зиме. По его словам, город остается уязвимым к перебоям с теплоснабжением из-за российских атак. При этом около 4,5–5 млрд грн предусмотрены на проекты, которые практически не реализованы.
Также Новини.LIVE писал, что резервное электропитание систем водоснабжения и канализации Киева полноценно заработает только в январе 2027 года. Народный депутат Леся Забуранная объяснила задержку поздним заказом оборудования.