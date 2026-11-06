Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Затори біля Південного мосту: ситуація на дорогах Києва

Затори біля Південного мосту: ситуація на дорогах Києва

Ua ru
6 листопада 2026 09:05
На під'їздах до Південного мосту досі затори Новини.LIVE
Затори на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві на під'їздах до Південного мосту вже кілька тижнів спостерігаються ускладнення дорожнього руху, через які водії змушені витрачати більше часу на поїздки. Останнім часом ситуація дещо покращилася, проте затори продовжують виникати, особливо вранці, коли значна кількість автомобілів рухається з лівого берега столиці на правий.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

Реклама
Пробки на левом берегу Киева
Затори на лівому березі Києва. Фото: Новини.LІVE/Діана Шликова

Яка ситуація на під'їздах до Південного мосту

Попри певне покращення дорожньої ситуації, водії досі стикаються із затримками на під'їздах до Південного мосту.

Найскладніша ситуація спостерігається в ранкові години, коли зростає кількість автомобілів, що прямують із лівобережної частини столиці на правий берег.

Пробки на левом берегу Киева
Затори на лівому березі Києва. Фото: Новини.LІVE/Діана Шликова

Через інтенсивний транспортний потік час поїздки може збільшуватися. При цьому останнім часом затори стали менш складними, ніж у попередні тижні.

Читайте також:

Зазначимо, що водіям, які планують маршрут через Південний міст, варто враховувати можливі затримки, особливо під час ранкових поїздок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що депутат Київради Андрій Вітренко заявив про недостатню готовність столиці до зими. За його словами, місто залишається вразливим до перебоїв із теплопостачанням через російські атаки. При цьому, близько 4,5–5 млрд грн передбачені на проєкти, які майже не реалізовані.

Також Новини.LIVE писав, що резервне електроживлення систем водопостачання та каналізації Києва повноцінно запрацює лише в січні 2027 року. Народна депутатка Леся Забуранна пояснила затримку пізнім замовленням обладнання.

Київ затори автомобіль громадський транспорт Південний міст
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації