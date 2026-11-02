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Главная Киев Пробки в Киеве: поездка на правый берег занимает у горожан два часа

Пробки в Киеве: поездка на правый берег занимает у горожан два часа

Ua ru
2 ноября 2026 10:07
Репортаж
В Киеве образовались огромные пробки на правом берегу 2 ноября Новини.LIVE
Масштабные пробки в Киеве 2 ноября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Уже не первую неделю жители столицы сталкиваются с серьезными трудностями при поездках между левым и правым берегами Днепра. Обычный маршрут, на преодоление которого горожане раньше тратили около 20 минут, теперь занимает почти два часа. Так, в понедельник, 2 ноября, на дорогах Киева образовались километровые пробки.

О текущей ситуации с пробками вблизи Южного моста рассказала корреспондентка программы Ранок.LIVE Диана Шликова.

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Киев стоит в пробках 2 ноября

Чтобы разгрузить трафик, 30 октября власти частично возобновили движение по Южному мосту. Однако этот шаг пока не помог полностью преодолеть пробки. Согласно новым правилам, движение в направлении правого берега в настоящее время осуществляется только по одной выделенной полосе.

При этом действует жесткое весовое ограничение — передвигаться по этому участку разрешено исключительно транспортным средствам, вес которых не превышает 10 тонн. Что касается обратного направления, то там никаких послаблений не произошло, и все прежние ограничения остаются в силе.

Затори в Києві причина
Автомобили стоят в пробках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Ситуація на дорогах Києва
Автомобили вынуждены ждать в пробках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Автомобильные пробки усугубляются перебоями в работе столичного метрополитена. Зеленая линия продолжает функционировать в режиме ограничений. В частности, станция метро "Осокорки" в настоящее время не обслуживает пассажиров и остается полностью закрытой для входа и выхода.

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Пробки в Києві
Люди ждут транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Чтобы частично компенсировать неудобства и обеспечить людям возможность добраться до нужного места, в Киеве вывели на маршрут дополнительные автобусы. Они курсируют как наземная альтернатива от закрытой станции "Осокорки" до станции метро "Выдубичи".

Вместе с тем киевлянам по-прежнему трудно добраться до нужного места вовремя. Горожане рассказали в комментарии журналистке, что на дорогу у них уходит в среднем до двух часов, а раньше на это они тратили 20–30 минут.

Новини.LIVE сообщали, что на ситуацию с транспортом в Киеве значительно повлияло масштабное отключение электроэнергии. В частности, утром 2 ноября в Киеве и области вновь ввели экстренные отключения света по распоряжению "Укрэнерго", из-за чего привычные графики не действуют.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети остановился электротранспорт, в частности полностью заблокировано движение Борщаговского скоростного трамвая и маршрутов на ряде крупных проспектов, поэтому пассажиров просят заранее искать альтернативы и планировать дополнительное время на дорогу.

В то же время в Киевской области добавились проблемы с водой. В Белой Церкви в результате попадания вражеского дрона в объект инфраструктуры полностью перекрывают водоснабжение — жителей призвали немедленно запастись водой, пока подачу не прекратили окончательно.

Киев пробки автомобиль общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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