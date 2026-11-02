Масштабні затори в Києві 2 листопада. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вже не перший тиждень жителі столиці потерпають від серйозних труднощів під час поїздок між лівим та правим берегами Дніпра. Звичний маршрут, на подолання якого містяни раніше витрачали близько 20 хвилин, тепер розтягується майже на дві години. Так у понеділок, 2 листопада, на дорогах Києва сформувалися кілометрові затори.

Про поточну ситуацію із заторами поблизу Південного мосту розповіла кореспондентка програми Ранок.LIVE Діана Шликова.

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Київ стоїть в заторах 2 листопада

Аби розвантажити трафік, 30 жовтня влада частково відновила проїзд Південним мостом. Проте цей крок поки що не допоміг повністю подолати затори. Згідно з новими правилами, рух у напрямку правого берега наразі здійснюється лише однією виділеною смугою.

При цьому діє жорстке вагове обмеження — пересуватися цією ділянкою дозволено виключно транспортним засобам, вага яких не перевищує 10 тонн. Що стосується зворотного напрямку, то там жодних послаблень не відбулося, і всі попередні обмеження залишаються в силі.

Автівки стоять в заторах. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Автомобілі вимушено очікують в заторах. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Автомобільні затори ускладнюються і перебоями в роботі столичного метрополітену. Зелена гілка продовжує функціонувати в режимі обмежень. Зокрема, станція метро "Осокорки" наразі не обслуговує пасажирів і залишається повністю зачиненою на вхід та вихід.

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Люди очікують на транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Щоб частково компенсувати незручності та забезпечити людям можливість дістатися потрібного берега, у Києві вивели на маршрут додаткові автобуси. Вони курсують як наземна альтернатива від зачинених "Осокорків" до станції метро "Видубичі".

Разом з тим киянам досі важко добратися до потрібної локації вчасно. Містяни розповіли в коментарі журналістці, що на доїзд у них іде в середньому до двох годин, а раніше на це вони витрачали 20-30 хвилин.

Новини.LIVE інформували, що на ситуацію з транспортом в Києві значно вплинуло масштабне відключення електроенергії. Зокрема, вранці 2 листопада у Києві та області знову ввели екстрені відключення світла за командою "Укренерго", через що звичні графіки не діють.

Через брак напруги в контактній мережі зупинився електротранспорт, зокрема повністю заблоковано рух Борщагівського швидкісного трамвая та маршрутів на низці великих проспектів, тож пасажирів просять заздалегідь шукати альтернативи та планувати додатковий час на дорогу.

Водночас у Київській області додалися проблеми з водою. У Білій Церкві внаслідок влучання ворожого дрона в об'єкт інфраструктури повністю перекривають водопостачання — жителів закликали негайно запастися водою, доки подачу не припинили остаточно.