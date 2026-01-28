Видео
Главная Киев Радиация их не задела — как в зоне ЧАЭС живут самоселы

Радиация их не задела — как в зоне ЧАЭС живут самоселы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 08:33
В Чернобыльской зоне отчуждения нашли столетнюю юбиляршу
Мария Чала с дочерью Марией. Фото: страница Павла Смовжа в Facebook

В Чернобыльской зоне отчуждения на следующей неделе готовятся к редкой дате: 2 февраля 100 лет исполнится Марии Ульяновне Чалий - одной из женщин, которые после аварии на ЧАЭС в 1986 году не уехали навсегда и остались жить на своей земле. Юбилярша родилась в 1926 году и до сих пор живет в селе Куповатое вместе с дочерью, которой 74 года.

Об этом рассказали журналисты ТСН.

Читайте также:

Женщина вернулась обратно в зараженное радиацией село и отпразднует 100-летие

Дочь долгожительницы, Мария, рассказала, что ее мама всю жизнь тяжело работала в лесничестве, но в то же время оставалась очень подвижным человеком.

"Все годы мама тяжело работала в лесничестве, но вместе с тем, была очень активной — она очень любила собирать грибы, много ходила", — сказала дочь Марии Чалой Мария.

Историю семьи дочь связывает с первыми днями после катастрофы. Она приехала к матери через несколько дней после взрыва, а именно 29 апреля 1986 года. По ее словам, уже 4 мая их выселили, но в июне Мария Чалая вернулась обратно в Куповатое и с тех пор больше никуда не выезжала.

В семье также утверждают, что их дом якобы "обошла" радиация. Дочь вспоминает случай, когда к матери приезжала японская делегация.

Мария Чала угощала гостей клубникой, а те, по словам дочери, сообщили, что на ее участке тогда уровень радиации был значительно меньше, чем в столице в то же время. Она добавила, что все эти годы они пользуются водой из колодца возле дома, на огороде выращивают овощи, но прошлогодний урожай, по ее словам, полностью уничтожили и поели олени с дикими козами.

Бытовые условия, по словам дочери, остаются сложными и сегодня. Она пожаловалась на регулярные перебои с электроснабжением: с 8 по 17 января света не было, потом его снова выключили, и по состоянию на вечер 27 января электроэнергии также не было. Отдельной проблемой являются дрова. Если раньше, до начала полномасштабного вторжения, топливо привозили и помогали из лесничества, то теперь, говорит дочь, доставать дрова стало крайне трудно. Она надеется, что местные власти смогут помочь решить этот вопрос.

Также редактор газеты "Трибуна труда" Павел Смовж, который в конце прошлого года наведывался в эту семью, в комментарии журналистам рассказал, что Мария Чала, несмотря на почтенный возраст, не имела серьезных болезней.

Зато самой большой ежедневной проблемой, как пояснил Смовж, остается хозяйство: дом стоит очень близко к лесу, поэтому дикие животные регулярно выедают посаженное, а сделать забор никому, потому что мужчин не осталось.

Напомним, в Чернобыльской зоне бурлит жизнь, несмотря на огромные показатели радиации. Исследователи сфотографировали опасного хищника.

Между тем эксперты предупредили, что укрытие над разрушенным энергоблоком ЧАЭС после дроновой атаки повреждено и может рухнуть при определенных условиях.

Киевская область радиация Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
