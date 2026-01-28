У Чорнобильській зоні відчуження знайшли сторічну ювілярку

Марія Чала з донькою Марією. Фото: сторінка Павла Смовжа у Facebook

У Чорнобильській зоні відчуження наступного тижня готуються до рідкісної дати: 2 лютого 100 років виповниться Марії Ульянівні Чалій — одній із жінок, які після аварії на ЧАЕС у 1986 році не поїхали назавжди й залишилися жити на своїй землі. Ювілярка народилася у 1926 році й досі мешкає в селі Куповате разом із донькою, якій 74 роки.

Донька довгожительки, Марія, розповіла, що її мама все життя тяжко працювала у лісництві, але водночас залишалася дуже рухливою людиною.

"Всі роки мама тяжко працювала у лісництві, але разом з тим, була дуже активною — вона дуже полюбляла збирати гриби, багато ходила", — сказала донька Марії Чалої Марія.

Історію родини донька пов'язує з першими днями після катастрофи. Вона приїхала до матері через кілька днів після вибуху, а саме 29 квітня 1986 року. За її словами, вже 4 травня їх виселили, але у червні Марія Чала повернулася назад в Куповате і відтоді більше нікуди не виїжджала.

У родині також стверджують, що їхній будинок начебто "обійшла" радіація. Донька пригадує випадок, коли до матері приїздила японська делегація.

Марія Чала пригощала гостей полуницею, а ті, за словами доньки, повідомили, що на її ділянці тоді рівень радіації був значно меншим, ніж у столиці в той же час. Вона додала, що всі ці роки вони користуються водою з колодязя біля будинку, на городі вирощують овочі, але торішній урожай, за її словами, повністю знищили та поїли олені з дикими козами.

Побутові умови, за словами доньки, залишаються складними й сьогодні. Вона поскаржилась на регулярні перебої з електропостачанням: з 8 по 17 січня світла не було, потім його знову вимкнули, і станом на вечір 27 січня електроенергії також не було. Окремою проблемою є дрова. Якщо раніше, до початку повномасштабного вторгнення, паливо привозили й допомагали з лісництва, то тепер, каже донька, діставати дрова стало вкрай важко. Вона сподівається, що місцева влада зможе допомогти вирішити це питання.

Також редактор газети "Трибуна праці" Павло Смовж, який наприкінці минулого року навідувався до цієї родини, у коментарі журналістам розповів, що Марія Чала, попри поважний вік, не мала серйозних хвороб.

Натомість найбільшою щоденною проблемою, як пояснив Смовж, залишається господарство: будинок стоїть дуже близько до лісу, тож дикі тварини регулярно виїдають посаджене, а зробити огорожу нікому, бо чоловіків не залишилось.

