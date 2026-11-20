Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами с разных направлений. В результате ударов в нескольких районах столицы возникли пожары, в частности на территории инфраструктурного объекта и нежилой застройки. Также зафиксировано попадание в районе одного из мостов. На места происшествий направляются экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В Оболонском районе Киева в результате попадания обломка ракеты загорелось трехэтажное здание. Экстренные службы направляются на место происшествия.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территорию объекта инфраструктуры. По предварительной информации, там загорелось офисное здание.

Также пожар возник в нежилой застройке Подольского района. Кроме того, зафиксировано попадание на открытой территории возле одного из мостов.

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Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Что известно об атаке

Около 01:20 в столице и ряде областей объявили красный уровень тревоги из-за угрозы применения баллистических ракет. По данным мониторинговых каналов, опасность сначала исходила из Брянска. Уже в 01:22 в Киеве раздались первые взрывы. Впоследствии появилась информация об угрозе баллистических ракет из Курска и вероятном применении ракет из Миллерово.

В 02:01 в столице снова раздался взрыв, а в 02:06 — повторные. Новые серии взрывов зафиксировали в 02:37 и 02:40 — их слышали также на окраинах Киева. В 03:08 город снова подвергся баллистическому удару.

Как сообщали Новини.LIVE, в среду, 18 ноября, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок. Атака вражеского беспилотника привела к разрушению жилых домов и пожарам.

Также Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 19 ноября, в результате российской атаки беспилотников на Киев повреждения получили Владимирский собор и здание посольства Австрии, расположенное напротив храма. В соборе выбило несколько окон, а в дипломатическом учреждении, помимо разбитого стекла, поврежден фасад здания.