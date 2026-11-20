Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

В ніч проти 20 листопада, російські війська атакують Київ балістичними ракетами з різних напрямків. Унаслідок ударів у кількох районах столиці виникли пожежі, зокрема на територіях інфраструктурного об’єкта та нежитлової забудови. Також зафіксовано влучання біля одного з мостів. На місця подій прямують екстрені служби. Інформація про наслідки уточнюється.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

В Оболонському районі Києва внаслідок влучання уламка ракети загорілася триповерхова будівля. Екстрені служби прямують на місце події.

У Голосіївському районі зафіксували влучання на територію об'єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, там загорілася офісна будівля.

Також пожежа виникла в нежитловій забудові Подільського району. Крім того, зафіксовано влучання на відкритій території біля одного з мостів.

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Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Що відомо про атаку

Близько 01:20 у столиці та низці областей оголосили червоний рівень тривоги через загрозу застосування балістичних ракет. За даними моніторингових каналів, небезпека спочатку надходила з Брянська. Уже о 01:22 у Києві пролунали перші вибухи. Згодом з'явилася інформація про загрозу балістики з Курська та ймовірне застосування ракет із Міллерового.

О 02:01 у столиці знову було чутно вибух, а о 02:06 пролунали повторні. Нові серії вибухів зафіксували о 02:37 та 02:40 — їх чули також на околицях Києва. О 03:08 знову місто було під ударом балістики.

Як повідомляли Новини.LIVE, у середу, 18 листопада, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області внаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації травмувалися четверо людей, серед яких є дитина. Атака ворожого безпілотника спричинила руйнування житлових будинків і пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що у четвер, 19 листопада, внаслідок російської атаки безпілотників на Київ пошкоджень зазнали Володимирський собор і будівля посольства Австрії, розташована навпроти храму. У соборі вибило кілька вікон, а в дипломатичній установі, крім розбитого скла, пошкоджено фасад будівлі.